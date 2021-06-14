【新冠肺炎】帶變種病毒17歲少女感染源頭仍不明　袁國勇料人傳人或動物傳人機會較大

本月初確診感染「N501Y」變種病毒的17歲少女，至今感染源頭仍然後不明，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（14日）前往該名患者到過的3個地點視察，包括旺角通菜街一間寵物店、居住地點的天水圍天盛苑盛譽閣，以及屯門德榮工業大廈。

袁國勇指，會從3大方向調查患者的感染源頭，包括人傳人，會建議為所有密切接觸者完結21天檢疫前進行血清測試，若證實有人曾感染，會再從第二、三層接觸者再追蹤。

第二個可能性是動物傳人，由於患者曾去過寵物店，與龍貓玩耍時有除口罩，已檢取50多個環境樣本，但相信可能性較低。他又指，家居或工廈環境的大鼠亦可能是源頭之一，因實驗室證明N501Y可以感染大鼠，與食環署作出調查，不過經調查後，無論在家或補習社鼠患並不嚴重，食環署會作出滅鼠行等行動。

最後一個可能性是冷凍貨物的污染，今日已到患者居所的雪櫃冷凍食物檢取樣本，亦會到天水圍食物供應商食物樣本檢測。他不排除任何可能性，但相信人傳人，或寵物傳人的可能性較大。

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記者：陳子謙