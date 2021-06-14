【固執老爺】老爺患「三高」新抱送素粽被扔進垃圾桶　怒斥：食粽點可以無五花腩同鹹蛋黃？【附食粽健康貼士】

▲ 新抱送素粽給患有「三高」的老爺，結果粽子被扔進垃圾桶。

端午節吃粽應節，也要注意健康！近日有網民在討論區發文表示，為了患有「三高」（高血壓、高膽固醇、高血糖）的老爺健康著想，今年特別選購素粽，送予對方。豈料老爺一收到即大發雷霆，甚至扔進垃圾桶，令新抱大感委屈，直言「一番心意被人當垃圾！」

該名網民在「香港討論區」發文大吐苦水，表示老爺平時最喜歡吃高膽固醇食物，愈肥膩就愈喜歡，五花腩更是經常吃的。不過，由於被檢查出患有「三高」，老爺現時要很小心飲食，要戒吃很多他平時喜歡吃的食物。

她憶述，往年老爺每到端午節也很開心，會吃很多粽，惟家人認為今年「真係唔可以再咁放縱佢食太多」，故決定改買較健康的粽子，不買傳統粽子：「我特登買啲素粽俾佢，冇肉冇鹹蛋黃，諗住健康少少，食落去冇咁大負擔。」

可惜事與願違，老爺一收到素粽即暴跳如雷，大罵新抱，執意要吃較肥膩的傳統粽子。

點知老爺一收到就大發脾氣，佢話我點做人新抱，話我唔識買野，食粽點可以冇五花腩同鹹蛋黃，呢d仲叫粽咩？佢仲扔咗我買嘅粽落垃圾桶！

她坦言「嬲到想喊」，自己認真選購，格價並試食後才買的，豈料卻遭受如此對待，白白浪費一番心意：

為咗佢健康著想先買素粽俾佢食，我仲要搵咗好多間比較，自己食過好食先買俾佢，點知一番心意被人當垃圾！如果佢冇健康問題，我需要做到咁？

網民意見不一，部份人認為既然老爺不領情就罷了。但也有人斥新抱「惡搞」習俗，樓主回覆指，購買素粽事前與丈夫慎重商量過，而且已有其他人會買傳統粽子。不過仍有網民認為樓主無謂勉強對方。

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營養師：糯米會先加油浸泡

營養師黃凱詩曾表示，粽子用的糯米並非致肥的傢伙，如果以白米與糯米相比，以100克計算，白米是360卡，糯米則有370卡，相差不遠，這分量的脂肪含量差距，僅少於1克。粽子的致肥陷阱，在於餡料中的肥豬肉，而且有時候，粽子的糯米會先在加了油的水中浸泡，因而變得更高脂，大大影響粽子的熱量。

食粽3大健康貼士

Nutri Life註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾表示，一隻普通的鹹肉粽已經等於2碗半飯的熱量，要吃粽前要留意以下健康貼士：

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Gloria又列出鹹肉粽、裹蒸粽、冰粽的建議進食份量：

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責任編輯：羅嘉欣