【打擊販毒】警方展開15日打擊毒品行動拘184人　包括13名未成年人士

▲ 調查科總督察葉秀蘭今（14日）表示，警方於上月30日至本月13日展開一連15日名為「征服者」的打擊毒品行動，行動中警方共拘捕184人，包括13名未成年人士。（香港警察FB截圖）

警方於上月30日至本月13日展開一連15日名為「征服者」的打擊毒品行動。行動中，警方共拘捕184人，年齡介乎15至68歲，當中17人為學生，13人為未成年人士。警方檢獲總數量超過223公斤的懷疑毒品，總市值約港幣5,120萬元。

調查科總督察葉秀蘭表示，警方在行動中拘捕的184人中，有17人為學生，其中13人為18歲以下青年，部分涉及「販毒」罪案。她指出，臨近暑假，不排除販毒集團及不法分子或利用年輕人「搵快錢」心態，誘使他們為集團所用進行不法活動及參與販毒。

她提到，警方在本月1日於元朗八鄉搗破一個大麻種植場，檢獲約600棵大麻植物；另於本月8日，警方在九龍城搗破一個可卡因製毒工場，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因、冰毒、大麻及俗稱「K仔」的氯胺酮，另有約1,100粒第一部毒藥。在該批毒品中，大麻的數量最多。

她續指，警方留意到吸食大麻有上升趨勢，相信是看到西方國家陸續將大麻合法化，因而令青年人就大麻對身體的傷害產生誤解，以為大麻對身體的傷害不大。加上新型肺炎疫情，年輕人持續留家，更易接觸到網上賣家。警方將繼續進行宣傳教育，並積極執法打擊毒品活動。

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記者：曾卓鋒