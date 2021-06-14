  • 30°C
香港時間 : 2021614日 (週一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AO招聘】政府內部招聘政務主任　吸近700公務員參加簡介會反應踴躍

社會 12:04 2021/06/14

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

港府今年就政務主任職系（AO）進行內部招聘，上周舉行兩場簡介會，公務員事務局局長聶德權出席其中一場並進行分享。（聶德權FB）

政府今年就政務主任職系（AO）進行內部招聘，公務員事務局局長聶德權今日（14日）表示，政府就此於上周舉行兩場簡介會，近700人參加，反應非常踴躍。

公務員事務局局長聶德權在其Facebook表示，政府上周就政務主任的內部招聘舉行了兩場簡介會，有近700人參加，相當踴躍。他指，自己參與了其中一場，並與公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵（Ingrid）分享一些經歷和感受。他在發言時指，政務主任不單是一份工作、一個崗位般簡單，更多的是一種責任、一個服務香港的使命，以勇於承擔的精神，共同開啟香港新章，塑造香港的未來。

聶德權又提到，香港從回歸、落實「一國兩制」，到《香港國安法》及完善選舉制度出台，走了快將24年，作為政府骨幹的公務員隊伍，怎樣在香港開啟新章的關鍵時刻，協力構建更好的香港，值得我們整個團隊思考，也是屬於骨幹之中骨幹的政務主任的責任和挑戰。

他對於在這個充滿挑戰的環境下，仍有數百名來自不同部門、不同職系的同事出席內部招聘簡介會感到欣喜。他指，政務主任的工作難度也伴隨著滿足感，呼籲有興趣的同事，不妨考慮藉著今次機會，嘗試在另一崗位服務社群。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【公務員薪酬】港府提出今年度公務員凍薪　將待職方回應後作決定
12:54 2021/06/08
【公務員薪酬】港府提出今年度公務員凍薪　將待職方回應後作決定
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
15:21 2021/06/10
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
15:41 2021/06/10
【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請
23:07 2021/06/10
【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請
【疫苗接種】社區接種中心9月起停打首針　聶德權：一般市民要在8月底前打
16:16 2021/06/10
【疫苗接種】社區接種中心9月起停打首針　聶德權：一般市民要在8月底前打
【疫苗接種】中學校長料大部分學校集體預約打針　倡到校接種更適合可減緊張反應
11:31 2021/06/11
【疫苗接種】中學校長料大部分學校集體預約打針　倡到校接種更適合可減緊張反應

你可能感興趣

【公務員薪酬】港府提出今年度公務員凍薪　將待職方回應後作決定
12:54 2021/06/08
【公務員薪酬】港府提出今年度公務員凍薪　將待職方回應後作決定
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
15:21 2021/06/10
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
15:41 2021/06/10
【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
公務員事務局 完善選舉制度 國安法 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 一國兩制 香港 聶德權 政府公務員綜合招聘考試 秘書

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶