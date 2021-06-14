【AO招聘】政府內部招聘政務主任　吸近700公務員參加簡介會反應踴躍

▲ 港府今年就政務主任職系（AO）進行內部招聘，上周舉行兩場簡介會，公務員事務局局長聶德權出席其中一場並進行分享。（聶德權FB）

政府今年就政務主任職系（AO）進行內部招聘，公務員事務局局長聶德權今日（14日）表示，政府就此於上周舉行兩場簡介會，近700人參加，反應非常踴躍。

公務員事務局局長聶德權在其Facebook表示，政府上周就政務主任的內部招聘舉行了兩場簡介會，有近700人參加，相當踴躍。他指，自己參與了其中一場，並與公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵（Ingrid）分享一些經歷和感受。他在發言時指，政務主任不單是一份工作、一個崗位般簡單，更多的是一種責任、一個服務香港的使命，以勇於承擔的精神，共同開啟香港新章，塑造香港的未來。

聶德權又提到，香港從回歸、落實「一國兩制」，到《香港國安法》及完善選舉制度出台，走了快將24年，作為政府骨幹的公務員隊伍，怎樣在香港開啟新章的關鍵時刻，協力構建更好的香港，值得我們整個團隊思考，也是屬於骨幹之中骨幹的政務主任的責任和挑戰。

他對於在這個充滿挑戰的環境下，仍有數百名來自不同部門、不同職系的同事出席內部招聘簡介會感到欣喜。他指，政務主任的工作難度也伴隨著滿足感，呼籲有興趣的同事，不妨考慮藉著今次機會，嘗試在另一崗位服務社群。

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記者：曾卓鋒