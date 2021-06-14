【疫苗接種】12至15歲青少年今起可接種疫苗    有家長帶同子女打針「盡公民責任」

▲ 新冠疫苗在今日（14日）端午節起擴展至12至15歲青少年可以接種。（林宇翔攝）

新冠疫苗在今日（14日）端午節起擴展至12至15歲青少年可以接種，在提供復必泰疫苗的將軍澳體育館社區疫苗接種中心，早上有零星家長帶同子女前往接種。

外籍家長John Lyons帶同12歲兒子Brendan及14歲兒子Daniel前往接種。父親John表示，相信疫苗對於抗疫重要，認為社區需要有足夠數量市民接種疫苗，才能夠有保護力，對抗病毒。而他、妻子和兩名兒子一同接種，除了希望為一家帶來保護力，也是盡公民責任。

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梁女士則帶12歲的女兒打針，她表示自己早前已打疫苗，趁今日假期帶女兒到來接種，帶望她獲得保護力；由於女兒讀國際學校，已經全面恢復面授課堂，故今次決定與學業無關。她稱不擔心復必泰疫苗有副作用問題，而女兒李小朋友亦說打針時不痛，打完亦無不適，十分精神。

葉先生與13歲兒子一同打針，他強調打針的原因好簡單，「就係需要打」，要盡公民責任，而兒子接種後亦不見有任何問題。

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記者：徐紹軒