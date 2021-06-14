【暑假親子樂】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館+海洋兒童樂園登陸荃灣商場

▲ 日本的水族館有眾多的夢幻水母萬花筒，今次終於登陸香港。

暑假臨近，眾家長又是頭痛為子女找節目的時候。全港首個海洋探索體驗館「浩海立方‧探遊館」擬定將於7月開幕，選址荃灣Plaza 88商場，佔地過萬呎，內設光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅等，親子遊最是適合。

▲ 館內有不少水母品種，在光影映照下一片玄幻。（相片來源︰相關機構）

這個全香港首個海洋探索體驗館會，將設多個不同的主題專區，當中最吸引的就是全港首個結合真實海洋生物及投影效果的光影海洋觀景窗，以及由真實水母跟燈光配合的水母萬花筒，水母在燈光中盤旋飛舞，相當型格。

▲ 觀看水母慢慢游動，過程中也相當治癒。（相片來源︰相關機構）

另外，館內亦有VR海洋探秘之旅、MR水母學堂、海洋兒童樂園及特色餐飲區等。VR海洋探秘之旅會是遊客化身成一條小魚，在水母的庇護下於大海闖蕩；混合實景的MR水母學堂內，遊客會成為海洋保衛隊，模擬參與拯救擱淺綠海龜的行動，過程參照真實的海龜救援程序，反思人類對海洋及其棲息動物的關係。

▲ VR海洋探秘之旅，也是耳目一新的體驗。（相片來源︰相關機構）

▲ 海洋探索體驗館內有不少親子設施。（相片來源︰相關機構）

荃灣探遊館還設兒童海洋遊樂區，設全港首個結合玩樂及海洋保育學習，以海底世界為主題的遊樂設備。 這次是內地海洋館品牌 「浩海立方」於本港首個項目，以及跟海洋館專業養殖團隊、資深海洋保育顧問共同創作，小朋友除可參與一系列的體適能挑戰外，更可透過從中探索海洋知識，讓人期待。

荃灣探遊館

地址：新界荃灣西楊屋道88號Plaza 88的8樓

預計開幕日期：2021年7月中左右

記者︰馮柏偉

