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【我要去旅行】毛里裘斯7月首階段開關　旅客做測試即可入境已打疫苗免隔離【內附連結】

休閒消費 12:49 2021/06/14

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

毛里裘斯7月首階段開關

隨着新冠肺炎疫情放緩，不少國家也準備於7月開關。印度洋島國毛里裘斯，亦宣佈從2021年7月15日起解封，將分階段開放及重新歡迎旅客。只需進行病毒測試方可入境，如未接種疫苗，則需要14天隔離。

第一階段開放從2021年7月15日至9月30日，年滿18歲或以上、並已完成新冠疫苗的接種的遊客，必須在出發前5至7天內進行核酸檢測並取得陰性證明，才能前往毛里裘斯。遊客將在抵達毛里裘斯機場時，以及在入住酒店的第7天和第14天進行核酸檢測。

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遊客們可以自選合資格的度假村內逗留，並在島上享受酒店式度假，使用酒店設施包括游泳池和海灘。如果在度假村逗留超過 14 天及核酸檢測呈陰性，將能夠繼續遊覽島上的景點。不超過14天的短期停留，遊客則需要出境離開。

從2021年10月1日開始為開放邊境的第二階段，全面開放海島。已接種疫苗的旅客，提供出發前72小時內核酸檢測陰性證明，即可不受限制地入境毛里裘斯。而在開放邊境的第一階段和第二階段，未接種疫苗的旅客，將需要進行14天的室內隔離。

現時由香港飛往毛里裘斯，可以乘坐土耳其航空。從6月20日起，可在官方網站www.mauritiusnow.com上獲取預先批准的新冠疫情安全的度假村列表，以及入境詳情。

記者：張頌婷

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