【你會愛的人】天后楊千嬅推出粵語新歌　李治廷「江湖救急」當MV男主角

▲ 楊千嬅同步推出國、粵語新歌，邀李治廷「江湖救急」拍MV。

已有一段時間沒有灌錄唱片及拍MV的楊千嬅，身在北京的她早前於當地為新歌進行錄音及拍攝MV，而今次的新歌《你會愛的人》以及《愛過你的人》，分別是廣東話及國語版本，把兩首歌拼湊在一起結成一個完整的愛情故事。楊千嬅於半小時內成功找來李治廷參演MV，真是義氣仔女。

是次同時推出兩首不同語言版本的新歌，包括粵語版《你會愛的人》和國語版《愛過你的人》，構思源自千嬅同時收到兩份歌詞，一個是廣東版而另一個是國語版，把它們拼在一起，就會變成一個完整的愛情故事，所以就有了這個構思。

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▲ （MV發相）

邀李治廷任MV男主角

很久沒有推出情歌的楊千嬅，找來了「暖男」李治廷擔任MV男主角。

千嬅表示，想要物色一個有外貌又有才華的型男，腦海閃現出李治廷的名字，於是膽粗粗主動邀請對方演出，希望他能夠「江湖救急」，想不到李治廷在半小時內立即答應，並追問她有關拍攝的時間地點，千嬅笑言：「李治廷的確是個好兄弟，很有義氣！」

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而李治廷則表示，今次跟千嬅是首度合作，以前二人雖然屬於同一間唱片公司，但一直未有合作機會，反而令他們變得相熟，是在健身室裡。

因為大家的健身教練是同一人，所以不時會在健身室相遇，李治廷讚千嬅體能、耐力過人，當自己做到一額汗時，千嬅還在堅持繼續做運動。

▲ （MV發相）

千嬅自言已很久沒有拍MV，今次新歌共有兩個版本，描述一段男女關係，由兩個人生活走進一個交叉點，令雙方步伐不一致。

在現實中的千嬅覺得，兩個人在一起時要互相包容，但有時大家會對包容有誤解，以為改變自己去迎合對方就是包容，但是這種改變對關係是不健康的，最重要是忠於自己的感覺。

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她透露MV拍了14個小時，雖然辛苦但很滿足，新歌在3星期內完成，同時希望新專輯能夠盡快推出，希望能以音樂去紀錄不同階段的自己。

去年因為疫情的關係，千嬅的世界巡唱及香港演唱會亦被取消，但她仍會繼續努力製作音樂。除新專輯，千嬅在早前的歷時3年的巡唱期間，拍製了一部個人紀錄片，相信短時間內會推出，讓粉絲一睹為快，答謝他們多年來的支持。

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