【新冠疫苗】梁子超認為醫管局提供接種疫苗諮詢仍難處理信心問題　建議政府向公眾說明不適宜接種原則

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超認為，即使向病人提供接種新冠疫苗諮詢，但亦難處理對接種的信心問題。（資料圖片）

醫管局日前宣布，將於本月底起為普通科門診病人提供接種新冠疫苗前諮詢。呼吸系統專科醫生梁子超認為，即使向病人提供接種新冠疫苗諮詢，但亦難處理對接種的信心問題。他建議，政府應向公眾說明不適宜接種的原則，以解決接種的信心問題。

呼吸系統專科醫生梁子超在一個電台節目上表示，由於早前接種疫苗的風險通報出現問題，令部分長期病患者和長者對接種疫苗產生虛驚和誤解。他提到，就坊間有人建議長者及長期病患者在接種疫苗前進行評估沒有科學根據，並指目前大部分檢查均不能排除身體出現突發情況。

他表示，現時全球已接種數以億計新冠疫苗，各國均將長者及長期病患者訂為優先接種群組，毋須事先驗身或進行評估，並指出部分地區的院舍接種率更超過9成。

他指出，醫管局向病人提供接種新冠疫苗諮詢，但亦難處理對接種的信心問題，認為最重要是說清楚不適宜接種的原則。他表示，要解決信心問題，最皇要是政府正面澄清，以及向公眾傳達只有在極少情況下才不適宜接種的情況，從而解決信心問題。他重申，接種疫苗令長者有抗體保護，是最好的做法。

社區組織協會幹事連瑋翹在同一節目表示，醫管局為普通科門診病人提供接種新冠疫苗前諮詢對有疑慮的長者屬好事，但擔心醫管局會因此服務而影響到日常服務，故建議提供更多途徑，包括衞生署的健康中心和邀請私家醫生合作等，減輕醫管局的服務壓力。

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記者：曾卓鋒