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【暖心醫護】腦退化婆婆染疫逃走需要人陪伴　醫護放充氣公仔助平復心情

健康 14:55 2021/06/14

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疫情期間，醫院均限制家屬探病，以減低受感染風險。台灣一名患腦退化症及的躁鬱症婆婆確診新冠肺炎，住院期間多次逃離隔離病房。家屬向醫護表示，媽媽只需要一個人陪在身邊，她就可平復心情。最終醫護想出方法，放一個吹氣公仔在病房，令婆婆不再偷偷溜走，可專心養病。

家屬：媽媽只要旁邊有一個人

台灣「慈濟基金會」副執行長何日生近日透過基金會facebook專頁分享這段窩心經歷。該名婆婆在之前一間醫院已經常逃離病房，被轉送到台北慈濟醫院的隔離病房後，她仍會悄悄逃走。他表示，基於安全考慮，慈濟醫院的隔離病房是有上鎖的，惟婆婆卻用湯匙敲開病房，逃走了。疫情嚴峻，家屬未可前往陪伴，他們只能對醫護人員說：

媽媽只要旁邊有一個人，即使不講話，也會讓她比較平靜。

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吹氣公仔成為陪伴者

由於不能每天安排醫護坐在病房，故醫護嘗試帶一個兔公仔給婆婆，陪在身邊，惟不奏效。於是，他們找來一個與真人一樣大的吹氣公仔，並畫上五官，穿上保護衣，放在婆婆病房內，看似有人坐在旁邊。結果這方法成功了，婆婆不再逃走，而是乖乖地留在房內，安靜地、專心地接受治療。

何日生表示：「每一個病患從感染到出院，就像是從隧道那一頭，穿過黑暗，一直到看見隧道那一頭的光明。」他稱，能夠看到病人「走出隧道，走出黑暗，重見光明」是最令醫護感欣慰的。

即使病患走出隧道，醫護仍然要回到黑暗的隧道繼續陪伴重症的病患。冒著被感染的風險，毫無畏懼的面對病毒，與病患經歷一場一場的死亡拉鋸。重見光明，是病患的期盼，重回『黑暗』是醫護的職責。

不少網民紛紛留言，大讚醫護的做法很貼心，表示感動。

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責任編輯：羅嘉欣

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