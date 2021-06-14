《怒火》上海舉行發佈會　甄子丹謝霆鋒憶陳木勝灑淚

▲ 導演椅置於中間，子丹與霆鋒兩眼通紅。

陳木勝遺作《怒火》在昨晚（6月13日）於上海舉行發布會，男主角甄子丹與謝霆鋒聯同有份參演的麥亨利、楊天宇及喻亢出席活動。

在發布會上，甄子丹稱：「我比較喜歡時裝動作片，之前說不想再拍功夫片，大家有點誤會，我不拍功夫片，不代表不會繼續去尋找新的動作、新的突破，等到陳木勝導演找我時，我說：『好啊，等了這個機會好久了！』必須要把時裝動作片，再次做到極致！」

已幾年未有接戲的謝霆鋒亦非常珍惜今次《怒火》得來不易的機會：「我特別興奮，因為這幾年一直沒有拍動作片，一直手癢、腿又癢，接到導演的電話說有這個機會，覺得當然好了，知道跟丹哥合作，我更興奮，丹哥是我的偶像，他所有電影我都看過，而且模仿過很多不同情節，結果打破了家中很多東西！」

子丹霆鋒大打出手

子丹在會上自爆一個小秘密：「其實有一次，我們差不多有合作機會，陳導演找過我拍《新少林寺》，可惜因為檔期的問題，我無法演出！」

想當年首次與子丹合作《龍虎門》，霆鋒曾說有一大遺憾：「他演我哥哥，不是演對手，我好恨被他打，因為有身體接觸，才有學習的機會！」

這次在《怒火》內，子丹與霆鋒的角色完全對立，霆鋒的願望實現了吧？「願望實現了一半，丹哥其實很遷就演員，雖然是打，但在碰到我之前的一秒，他會收手！」子丹笑言：「霆鋒每次都說，用力的用力的打，這麼喜歡給人家打！你不能受傷，你要是受傷，我們就沒有戲拍了！」

子丹霆鋒懷念陳木勝

發布會率先曝光《怒火》多個震撼場面，包括尖沙咀激烈槍戰及子丹霆鋒教堂終極對打等，子丹表示《怒火》是他從影以來拍過最滿意的實戰動作片，霆鋒也坦言好久沒有打得這麽爽，更把本片列為自己十年內最滿意的一部電影，「我相信陳木勝導演一定會覺得非常驕傲！」

子丹感慨地說，陳木勝導演永遠充滿激情，一輩子都投入到電影裡：「導演對誰都很好，無論是成龍大哥，還是茶水阿姨，他都是笑容滿面。」

霆鋒也直言：「陳木勝導演是我的恩師，我19歲就開始和導演拍《特警新人類》，我的桌上現在還放著陳木勝導演和我說過的一句話，『堅守信念』，每次吃飯都會看到這句話！」

▲ 子丹憶導演感觸落淚。

子丹念故友感觸

子丹回憶陳木勝導演患鼻咽癌後的最後一段時光，陳木勝導演打電話說：「從來沒這麼痛，做了好幾次的化療，人瘦了，吃東西都吃不下！」

但從電話傳來的語氣非常精神，話題還是沒有離開過《怒火》；幾個月後，陳導演再來電話，說癌病擴散了，但一邊還熱情地講這部電影的事，子丹說：「他的腦子裡全是電影，從來沒有訴苦過！」

▲ 霆鋒稱《怒火》是十年內最滿意電影。

霆鋒視陳木勝為恩師

霆鋒也感傷表示：「陳木勝導演不僅是我眼中的導演，還是我的恩師。我跟這個導演走過很多很多路，積累很多的信任，才讓我願意為他的電影付出我的生命，用我的生命去賭那些鏡頭。」

霆鋒續說：「現在他走了，我也不知道下一個有這樣緣份的導演是誰，但是這一部《怒火》，我夠膽說，你會看得出一個動作電影的典範！」

發布會尾聲合照時，留出了一張空的導演椅，象徵著去年離世的陳木勝導演，這一幕讓子丹和霆鋒都沒能控制住，轉過身去抹眼淚，合照時也雙眼通紅。