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【母乳飾物】37歲媽媽辭銀行工圓創業夢　用5毫升母乳製作獨特飾物

親子 14:53 2021/06/14

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

英國一名37歲媽媽利用母乳製作獨特飾物。

母乳除了為BB提供營養，還有意想不到的用途。英國蘇格蘭一名37歲媽媽，在疫情爆發後辭去銀行工作，留在家照顧2名女兒；期間她忽發奇想，利用母乳製作飾物，花了一年時間終成功創業。

辭銀行工創業

綜合外媒報道，現年37歲的Lauren Devine在去年辭去銀行工作，希望有更多時間在家中陪伴2名女兒。留家抗疫期間，Lauren在社交媒體上認識了在大學任職企業顧問的Victoria Bradley，對方當時正在放產假，並研究如何保存她泵出備用的母乳。

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自小熱愛珠寶的Lauren得知後，忽發奇想利用母乳製作飾物，兩人便將廚房變成「實驗室」，終研發出保存母乳的方法，並於網上推出為顧客度身訂造母乳飾物的服務。Lauren指製作飾物能夠發揮創意，

我們亦希望通過有趣的方式去告訴大眾，以母乳餵哺嬰兒是一件平常的事。

母乳飾物大賣

兩人在接到顧客的訂單之後，會寄出工具包，收集顧客5毫升的母乳，再通過特別配方製成糊狀。兩星期後，待母乳形成結晶，便可磨成粉再鑲嵌在銀戒或金戒上。產品推出後受到當地人歡迎，現時她們每個月平均接獲20張訂單，令她們應接不暇。

Lauren表示，她從未讀過相關課程，通過網上自學及反覆測試來製作飾物。她亦指母乳戒指不只受女性歡迎，不少男士都感興趣，因看到另一半餵哺母乳非常辛苦，紛紛訂製飾物慰勞妻子。

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責任編輯︰王明芳

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