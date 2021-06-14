【死因有可疑】王祖藍放手讓年青團隊發揮　派定心丸表明沒收視壓力

▲ 由方力申、郭子豪、張秀文、游嘉欣、劉佩玥和何廣沛擔任主持的TVB綜藝節目《死因有可疑》今晚（14日）首播。

由方力申、郭子豪、張秀文、游嘉欣、劉佩玥和何廣沛擔任主持的TVB全新綜藝節目《死因有可疑》，將於今晚（6月14日）播出，屆時在節目播出期間會顯示「緝兇」QR Code，讓觀眾只要掃一掃即有機會參與估兇手遊戲並贏取獎品。

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▲ TVB全新綜藝節目《死因有可疑》即將播放。

《學是學非》編劇創作

拍攝團隊呈現破格形式且製作用心，雖只是5集「實驗性」綜藝節目，單是度身訂造道具已超過 200 件，全部細節位一絲不苟，兼由幕後一手一腳從無變有。節目班底亦全數起用年青人，導演Marcus是經內部調職後初試啼聲，編劇阿智則曾參與無綫皇牌綜藝節目《學是學非》創作。

向來熱衷查案遊戲的阿智膽粗粗毛遂自薦，獲首席創意官王祖藍一Take通過：「其實我預備了5個論點說服他們讓我嘗試，怎料祖藍一聽Idea便說ok。他問我為何第一個單元想拍校園，我表示因為女藝人穿校服好看，佢深表認同之後便沒再干涉。」

據知阿智的劇本更是在零高層改動的情況下進行拍攝，自由度極高。

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▲ 王祖藍承諾不干預攝製隊。

祖藍放手予年青人

祖藍勉團隊：「沒有收視壓力對於試映會有人質疑參與藝人狀態過於輕鬆。」Marcus解釋：「是設計來的，我們想呈現他們最真實一面給觀眾看，演員在鏡頭面前會有包袱，所以我叫他們以最Relax的狀態去做，最好互寸，好似平時跟朋友玩樂般；如果一發現他們在演戲，那些影片我就不會要。」

他又指祖藍向他大派定心丸，直指沒有收視壓力：「他說『得架喇』，最重要畀心機、拍得開心、盡了力已經足夠。」

張秀文是陰濕王，對於導演狠心沒Take Two，參與藝人雖一再埋怨，但張秀文笑指整個合作過程好開心：「我們拍攝時覺得很好玩，一來要用腦，二來又要防人，很投入很Enjoy，所以我有信心觀眾會看得開心！」

方力申則大爆張秀文是導演以外最陰濕的「隊友」：「她勁是勁在任何時候都騙我們，所有事也不知真假。」

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