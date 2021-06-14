【擾亂秩序】涉6.12晚旺角堵路　男生准保釋須準時上學

▲ 19歲學生涉在日前6.12兩周年當晚，在旺角發生堵路被捕，今（14日）被押解到九龍城裁判法院提堂。（資料圖片）

19歲學生涉在日前6.12兩周年當晚，在旺角發生堵路被捕，今（14日）被押解到九龍城裁判法院提堂，他被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，暫時毋須答辯，押後至8月23日再提訊，期間獲准保釋，須守宵禁令、須準時上學及交作業等。

被告任子希（19歲）為中四學生，在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪指他於2021年6月12日，在洗衣街及山東街的交界的馬路上，投擲1個垃圾桶、1袋垃圾、兩塊卡板、1箱垃圾及1個水樽，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能導致社會安寧破壞。

控方申請將案押後至8月23日再提訊，以等候警方進一步調查，獲裁判官批准，辯方指將爭議警誡口供的自願性及準確性。

控方不反對被告保釋，他准以3,000元保釋，期間不得離港，每天晚上11至翌日早上6時須守宵禁令，除了星期四及星期六則因工作關係，宵禁時間改為凌晨1時半至早上6時，須到警署報告，另須遵守所有校規，包括準時上學及交作業，下次上庭須呈上書面證明。裁判官一度質疑被告上班後是否能繼續於星期四上學，遂附加準時上學等條件。

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記者：陳卓欣