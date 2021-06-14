  • 30°C
香港時間 : 2021614日 (週一) 15:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屯門雙屍命案】警方指死者二人結婚近40年生前關係良好　正調查行兇動機

社會 14:29 2021/06/14

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

屯門市廣場發生雙屍命案。一名男子從高處墮下死亡，及後警方調查時發現一個單位內有一名女士昏迷，送院後證實不治。警方今日（14日）見記者時表示，66歲姓梁男死者先向60歲姓符、現職公務員的女死者施襲，及後畏罪墜樓自殺身亡。他指，兇器相信為一把30厘米菜刀，而兩人則為夫婦關係。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋表示，在今早約3時40分，警方接報有市民在屯門市廣場4樓停車場泊車期間聽到巨響，並發現一名男士倒臥在屯門市廣場4樓平台，有大量血跡。救護約在早上3時57分到場，並當場證實該名男子死亡。根據警方調查，該名男子由高處墜下致死。

林慶璋續指，該名男死者居住在屯門市廣場第4座一高層單位，警方遂到其居住單位進行調查，發現大門虛掩，及後在單位內發現一名女子倒臥睡房床上，頸上有刀傷及大量血跡，救護即時將女傷者送到屯門醫院，及後在約早上5時25分證實死亡，死因仍待調查中，懷疑在睡夢中被殺。

他表示，警方初步檢查女死者的屍體，發現頸部喉嚨位置有約10厘米傷口，面部眉心位置有2.5厘米傷口，口部下唇有5厘米傷口，兇器相信為一把30厘米菜刀，而該名菜刀亦被發現擺放在女死者床上。他亦指，現場單位未有發現搜掠或可疑痕跡，惟窗花被發現有拆除，窗口方向與男死者被發現的位置吻合。

他指，警方調查指，死者二人為夫婦關係，結婚近40年，接警方了解指雙方關係良好。男死者姓梁，66歲，無業；女死者姓符，60歲，現職公務員，雙方在2016年起租住單位，僅兩人居住，現場未有發現他人出現及遺書。警方相信，先是男死者向女死者施襲，及後畏罪自殺身亡。警方調查亦指，二人沒有子女，亦沒有家庭暴力記錄。

他續指，警方將從兇殺及自殺案件方向調查，了解行兇動機，包括感情關係、身體及精神方面，以及財務情況等。他亦表示，曾向單位周邊的鄰居進行調查，均未有人表示聽到事發有爭吵或特別的噪音。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【雙屍命案】屯門市廣場雙屍命案　男墮樓女屋內昏迷送院不治
今日 10:24
【雙屍命案】屯門市廣場雙屍命案　男墮樓女屋內昏迷送院不治
【重修關係】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪
16:18 2021/06/11
【重修關係】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪
【淋紅油】15歲少年疑受13歲女指使淋紅油收債以換取酬勞　二人雙雙被捕
17:14 2021/06/11
【淋紅油】15歲少年疑受13歲女指使淋紅油收債以換取酬勞　二人雙雙被捕
【6.12兩周年】警方指旺角有黑衣人用垃圾桶及雜物堵路　造成交通擠塞
17:44 2021/06/12
【6.12兩周年】警方指旺角有黑衣人用垃圾桶及雜物堵路　造成交通擠塞
【擾亂秩序】涉6.12晚旺角堵路　男生准保釋須準時上學
今日 13:56
【擾亂秩序】涉6.12晚旺角堵路　男生准保釋須準時上學

你可能感興趣

【雙屍命案】屯門市廣場雙屍命案　男墮樓女屋內昏迷送院不治
今日 10:24
【雙屍命案】屯門市廣場雙屍命案　男墮樓女屋內昏迷送院不治
【重修關係】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪
16:18 2021/06/11
【重修關係】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪
【淋紅油】15歲少年疑受13歲女指使淋紅油收債以換取酬勞　二人雙雙被捕
17:14 2021/06/11
【淋紅油】15歲少年疑受13歲女指使淋紅油收債以換取酬勞　二人雙雙被捕
屯門 罪行 罪案 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 屯門市廣場 屯門醫院 自殺 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶