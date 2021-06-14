【屯門雙屍命案】警方指死者二人結婚近40年生前關係良好　正調查行兇動機

屯門市廣場發生雙屍命案。一名男子從高處墮下死亡，及後警方調查時發現一個單位內有一名女士昏迷，送院後證實不治。警方今日（14日）見記者時表示，66歲姓梁男死者先向60歲姓符、現職公務員的女死者施襲，及後畏罪墜樓自殺身亡。他指，兇器相信為一把30厘米菜刀，而兩人則為夫婦關係。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋表示，在今早約3時40分，警方接報有市民在屯門市廣場4樓停車場泊車期間聽到巨響，並發現一名男士倒臥在屯門市廣場4樓平台，有大量血跡。救護約在早上3時57分到場，並當場證實該名男子死亡。根據警方調查，該名男子由高處墜下致死。

林慶璋續指，該名男死者居住在屯門市廣場第4座一高層單位，警方遂到其居住單位進行調查，發現大門虛掩，及後在單位內發現一名女子倒臥睡房床上，頸上有刀傷及大量血跡，救護即時將女傷者送到屯門醫院，及後在約早上5時25分證實死亡，死因仍待調查中，懷疑在睡夢中被殺。

他表示，警方初步檢查女死者的屍體，發現頸部喉嚨位置有約10厘米傷口，面部眉心位置有2.5厘米傷口，口部下唇有5厘米傷口，兇器相信為一把30厘米菜刀，而該名菜刀亦被發現擺放在女死者床上。他亦指，現場單位未有發現搜掠或可疑痕跡，惟窗花被發現有拆除，窗口方向與男死者被發現的位置吻合。

他指，警方調查指，死者二人為夫婦關係，結婚近40年，接警方了解指雙方關係良好。男死者姓梁，66歲，無業；女死者姓符，60歲，現職公務員，雙方在2016年起租住單位，僅兩人居住，現場未有發現他人出現及遺書。警方相信，先是男死者向女死者施襲，及後畏罪自殺身亡。警方調查亦指，二人沒有子女，亦沒有家庭暴力記錄。

他續指，警方將從兇殺及自殺案件方向調查，了解行兇動機，包括感情關係、身體及精神方面，以及財務情況等。他亦表示，曾向單位周邊的鄰居進行調查，均未有人表示聽到事發有爭吵或特別的噪音。

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記者：曾卓鋒