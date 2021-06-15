【創業比賽】中學生擔任CEO體驗營運公司　應付廠商坐地起價學溝通技巧

▲ 今屆JA學生營商體驗計劃有來自78間學校、超過1,200位學生參加。（本報記者攝）

近年創業風業盛行，為畢業生帶來新出路，為讓中學生亦可體驗創業的樂趣及了解商業公司的運作模式，青年成就香港部舉辦JA學生營商體驗計劃，今屆比賽有來自78間學校、超過1,200位14至18歲的學生參加，推出自家設計產品參賽。有參賽學生形容是此比賽是實踐型學習，可以應用書本上學到的知識，在過程中亦學到如何面對突發情況，及與隊員溝通的技巧。

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由籌組公司、撰寫營商計劃書、公司營運到清盤，參賽學生都要一腳踢。參賽者組成的「學生公司」雖未經正式註冊，但運作要一般真正公司無異，都會劃分作不同部門，如人事部、市場及營銷部等，亦設行政總裁的職級，各「部門主管」及「職員」要因應職務工作及開會。

在比賽中獲得亞軍的國際基督教優質音樂中學暨小學團隊Confiar，產品圍繞着「關懷身邊人、愛護小動物」的主題，推出印有貓狗圖案的毛巾套裝及文件夾套裝，其中一套兩款的毛巾分別印有桌子及碗的圖案，用作區分不同用途的毛巾，避免用家將廚房毛巾「一布多用」、滋生細菌。同樣有兩款的文件夾上亦有貓狗圖案，並印有「StayPawsitive」的字句，取諧音鼓勵同學面對困難時要保持正向樂觀的態度，同時盼望引起大眾對流浪貓狗的關注。

Confiar行政總裁許以諾帶領24名隊員勇奪亞軍，但原來他們在生產時遇到不少阻滯。許以諾憶述，他們透過網上平台向廠商訂購200個文件夾，支付訂金後，廠商突然坐地起價，由原本的1200元再額外加600元，否則不肯出貨。由於不能準時出貨影響銷售程序，許以諾與其團體要想辦法確保貨源不會斷，立即聯繫廠商再訂製多200個文件夾，並同時再與原本廠商協調，最後廠商亦妥協。

已經是第二次參賽的許以諾說，比賽中遇到的突發情況，令他學習到如何隨機應變，而首次擔任公司的領導者，對他的個人成長有很大幫助：

遇到難題時，整間公司同事都會不知所措，但作為CEO，我要學習如何帶領他們、鼓勵他們主動表達意見、安撫他們，透過今次經驗，我學習了如何領導一個隊伍，及與他們溝通。

而在比賽中獲得數碼營銷狀獎的真光女書院團隊「Dragong龍遊港地」，就以保育為題，製作相片集及訪問短片，望引起大眾對傳統行業及歷史文物的關注。公司由15人組成，成員均是同班同學，她們去到香港不同角落，發掘有記錄價值的小店和建築，包括米行、士多、竹䉀水店、元朗屏山文物徑等，相片集中亦輯錄有關地方的資訊及她們的感受。一班同學由做訪問，拍攝、寫稿、至排版都一手包辦。

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團體內所有人都是第一次開公司，行政總裁梁懷月憶述一開始甚至連主持會議都是一個難關，她形容擔任CEO有壓力，但亦令她學會如何協調隊伍：

一方面想帶領大家做好些，但我們沒有出書經驗，有問題有時不知怎樣解決，唯有大家一起商討，有時要分配工作，令大家都服氣、不覺得你命令她們，是很有難度的。

梁懷月亦說，亦有同學借比賽找到對未來的方向：「有人本來未想好大學要讀什麼課程，今次體驗後會想讀有關商科的課程，亦有人對創業都有興趣，因為營運個過程都係有趣。」

JAHK行政總裁蔡卓慧認為，香港的青年人都充滿創意和視野，希望比賽提供一個實踐平台，讓學生在老師及商界顧問的指導下，將他們創業的主意變成一盤能營運的生意。她指出，創業比賽除了可以使學生了解公司如何運作之餘，亦可觀察到市場上有何機會，他日亦可好好把握。

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記者：黃悅晴