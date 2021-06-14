【食用安全】台女雞蛋放雪櫃變「凍蛋」　網民齊分享食法：冰凍過味道更濃郁

▲ 台女雞蛋放雪櫃變「凍蛋」，網民齊分享食法，指冰凍過味道更濃郁。

很多人都會將雞蛋放在雪櫃冷藏，近日有台灣網民發現，從雪櫃中取出雞蛋時，雞蛋被雪成「凍蛋」，於是發文求助，不少網民都留言分享烹調凍蛋的方法，更有內行人表示，冰凍過的雞蛋口感更濃郁。

事主於facebook群組「爆怨2公社」發文求助，指早前買了一個雙層裝蛋盒，將雞蛋補滿後放進雪櫃冷藏，未料之後取出雞蛋時，發現全部結凍了，擔心雞蛋因而要「報銷」，不知所措下唯有發文向網民求助。

請問這樣要怎麼煮？是用炸的還是等蛋退冰？還是直接啃？

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貼文一出即引起熱議，有網民留言指冷凍過的蛋更好吃，並分享方法烹調美味的蛋料理，「解凍後，用一點油，加鹽加胡椒粉，小火鍋蓋悶煎半熟」、「可以冷凍時切一片片煎，會得到很可愛的小荷包蛋喔」、「冷凍蛋拿來蒸很好吃」。點擊下圖看更多網民留言：

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另外，亦有網民分享雞蛋在常溫下的保存方法：

1. 先把雞蛋洗乾淨擦乾 2. 在雞蛋外層抹上一層油（食用油）因為雞蛋也是有毛細孔，這樣形成一層保護，可以放上2.3個月不變質

專家教雞蛋正確保存方法

雞蛋是常用食材，不少人在烹煮前，也習慣清洗蛋殼，但原來清洗後，有可能更「骯髒」。此外，蛋尖也有特定的擺放方向，隨意放置易令雞蛋變壞。不想雞蛋太快變質，還有甚麼保存貼士？

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責任編輯：羅嘉欣