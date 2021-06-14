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【寶寶大過天】《BB來了》允豬演香香女兒日童　岑麗香：This little cutie！【多圖】

娛樂 17:19 2021/06/14

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

《BB來了》允豬新劇演香香女兒，《寶寶大過天》監製讚有演戲天份。

雖然《寶寶大過天》與《BB來了》在劇情及人物都完全沒有關連，但因為都是同由廖晉碩監製，而且題材相同，所以被視為延續作。

不過演員已大執位，《BB來了》的李佳芯、黎諾懿、陳秀珠及盧宛茵等沒有參演《寶寶大過天》，改為由馬國明、岑麗香、商天娥、龔慈恩、吳岱融、李國麟等主演。

不過當中有一個重要演員有演出《BB來了》及《寶寶大過天》，就是曾在《BB來了》演允豬的梁芯語，今次在《寶寶大過天》演香香的女兒游日童。

【寶寶大過天】岑麗香馬國明演繹為人父母悲喜　「四大長老」新仇舊恨大龍鳳

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香香被芯語融化

其實當日《BB來了》要因應劇中的允豬不斷長大，所以一共有7個小朋友演允豬，梁芯語是其中一個允豬，當時她大約11個月大。

至於今次《寶寶大過天》，梁芯語雖然曾參演《BB來了》，不過也要接受面試才獲得演出機會。

《寶寶大過天》

現在由「允豬」變成「日童」的梁芯語時已約4歲，連在劇中演媽媽的岑麗香亦十分喜劇芯語，香香在去年曾在IG上載抱着梁芯語的照片，並寫：「This little cutie!每日都要開開心心健健康康，聽媽咪話，ok? 辛苦晒你啦。」

梁芯語現實中的媽媽更為她開設公開網上社交帳戶分享生活點滴。當中代芯語寫的自我介紹幽默地稱：

我出世果時好大隻㗎
有8.866磅 唔知點解越嚟越細隻咋
不過媽咪話 只要我健健康康開開心心 就可以了
禁我就每日傻傻笑笑禁健康長大啦

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芯語有演戲天份

在梁芯語在專頁所見有學畫畫，在幼稚園還獲「友愛獎」，可見她懂得與人溝通的小朋友。

專頁近日轉載TVB周刊《寶寶大過天》監製廖晉碩的訪問，指：「梁芯語演戲有天份，好記性不怕醜，劇中有不少喊戲，她喊完，聽到嗌Cut便會收聲，十分叻女。」

芯語媽寫道：

多謝監製讚賞💕💕
印象好深刻有一場戲，我同佢講叫佢培養感情一開機就要喊🤣
點知佢真係一開機就喊🥲
一cut機就即刻收聲
跟住問我佢頭先係咪喊得好好😅😅😅
#我都發自內心欣賞你
#認識更加多嘅你
#所以成日都話鍾意係唔同啲
#所以大家 佢真係自己喊架🙈
#真係要好好欣賞
#天生戲子
#識得自動埋位😛

另外，在5月時，芯語媽媽上載一張懷孕照，表示芯語將「升呢」做家姐。

同場加映：林淑敏、許家傑、梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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