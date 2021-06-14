【新冠肺炎】新增一宗印尼輸入個案涉L452R變異株　連續7天本地「零確診」

▲ ​衞生署衞生防護中心公布，今日（14日）新增一宗新冠肺炎輸入確診個案。（資料圖片）

​衞生署衞生防護中心公布，今日（14日）新增一宗新冠肺炎輸入確診個案，亦即連續7天本地「零確診」涉及一名40歲女士。她在6月12日晚上乘搭CX2780航班，由印尼抵港，翌日（13日）凌晨出現病徵，在機場經檢測後對「L452R」變種病毒殊呈陽性，獲送院治理；另有少於5宗初步確診個案，未有涉及變種病毒個案。

本月初確診感染「N501Y」變種病毒的17歲少女，至今感染源頭仍不明，政府專家顧問袁國勇指，會循3大方向調查分析，但預計人傳人或動物傳人機會較大，詳情即看：【下一頁】

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

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記者：陳子謙