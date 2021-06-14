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【沙田車禍】小巴司機親友到場路祭場面傷感　消息：疑衝燈黑色私家車司機自首

社會 16:17 2021/06/14

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沙田大涌橋路1死7傷車禍，57歲姓張小巴司機死亡，其親友今午到場路祭。

沙田大涌橋路昨日（13日）發生1死7傷車禍，57歲姓張小巴司機死亡，其親友一行約10人今午（14日）2時許到達車禍現場路祭，帶備應節糉子、啤酒和香煙等祭品，多人傷心落淚，場面傷感。

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警方指，涉事33歲姓池私家車女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，今午（14日）已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。據報，意外中另一輛懷疑衝燈的黑色私家車的司機已自行到警署，警方指，正積極調查事件，不排除有進一步行動。

事發昨日（13日）近下午3時，一輛小巴在大涌橋路及沙田圍路交界，近河畔花園對開位置與一輛私家車相撞，小巴繼續衝前翻側，59歲小巴司機當場身亡。據「車cam」片段所見，當時涉事私家車所屬行車線尚未轉綠燈。然而，涉事私家車疑跟隨前車「衝紅燈」，遂導致車禍。

香港汽車會會長李耀培表示，大涌橋路近8年來發生250多宗交通意外，除了因有駕駛者不專注外，主要路口設有「孭仔燈」，駕駛者若不熟路，掉以輕心，看錯燈號就容易造成意外。

他建議，當局在繁忙十字路口前，要加設慢駛和注意交通燈號的標誌指示，亦可裝設高架交通燈，讓駕駛者可以在較遠的位置看到燈號，亦不會被前面的大車遮蔽視線。

是次車禍已是沙田大涌橋路本月第2次嚴重交通意外，6月4日一名校巴司機在大涌橋路不依照路面標誌指示行車，最終校巴飛剷至城門河旁的單車徑，釀成24人受傷。

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記者：曾秋文、陳子謙

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