【疫苗接種】聶德權：唯有接種疫苗可減青少年暑假外出感染風險　有父親以外出遊玩為由說服15歲女兒打針

▲ 公務員事務局局長聶德權（右）今早到港怡醫院疫苗接種中心視察。（聶德權Facebook相片）

12至15歲青少年今日（14日）起可接種復必泰疫苗，公務員事務局局長聶德權在社交網站撰文，指暑假將至，不少青少年會趁假期外出，上暑期班及與朋友遊玩等，強調唯有接種疫苗，即使社區活動增加，亦可大大減低感染風險，盼望市民及早接種疫苗，走出疫境。

聶德權今早到其中一間較多青少年預約的港怡醫院疫苗接種中心了解情況，指前來接揰的12至15歲青少年，大部份由家長陪同前來，場內亦不乏16至29歲青年人。其中有家庭全家只欠15歲女兒未接種新冠疫苗，其父親吳先生遂以不打針暑假便不能外出遊玩為由，說服女兒前來接種。

不過，亦有就讀法律的女學生，反過來說服母親讓自己來接種。鍾同學表示，其母親雖然已完成接種兩針疫苗，但仍擔心疫苗副作用會影響其成長，最終成功說服母親讓她來接種。

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外籍人士、14歲Bennett則在母親陪同下來到中心，其母早前已完成接種新冠疫苗，她從新聞得悉接種年齡放寬感到興奮，隨即為兒子預約；其子打針後則感覺良好，不感疼痛。

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責任編輯：馮琪雅