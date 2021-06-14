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【反外國制裁法】譚耀宗：常委會未決定是否適用於香港

政治 16:16 2021/06/14

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譚耀宗指，根據基本法，中央有權處理香港任何外交事務。（資料圖片）

全國人大常委會上周通過《反外國制裁法》，人大常委譚耀宗今在電台節目上表示，常委會未決定會否將相關法例納入《基本法》附件三，適用於香港。

他續指，即使《反外國制裁法》未適用於香港亦無分別，因根據《基本法》，外交是國家事權，中央有權處理香港任何外交事務，包括禁止指定人士入境、注銷簽證等。

譚耀宗強調，《反外國制裁法》的立法原意是為了保護公民，指過去一段時間，以美國為首的西方國家，多次制裁中國，國家有反制措施是必然及應該，但他不希望動用法例。

對於中聯辦主任駱惠寧早前不點名指「叫囂結束一黨專政，是香港繁榮穩定的真正大敵」。譚耀宗表示，中國《憲法》已明確表明共產黨的領導地位，如有人有計劃、有組織地試圖推翻中國共產黨是「對着幹」，是完全不容許。

他指，單憑高叫「結束一黨專政」口號未必違反《港區國安法》，因要具備意圖及行動，但口號本身具煽惑性，並不恰當，建議市民不應繼續使用。

至於中央是否有意取締支聯會，譚耀宗稱，中央已表明，希望相關組織不要再進行不利於一國兩制的事情，要審視現時的政治氣氛及法律要求，謹慎衡量。

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責任編輯：林曉君

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