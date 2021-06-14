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【核輻射威脅】CNN爆台山核電廠有「即時輻射威脅」　核電廠回應指環境指標正常

社會 16:24 2021/06/14

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外媒《CNN》今日（13日）獨家披露台山核電廠懷疑洩漏放射物質。（資料圖片）

台山核電廠懷疑洩漏放射物質。外媒《CNN》今日（13日）獨家披露，營運中國廣東台山核電站的法國核反應堆公司法馬通（Framatome）曾於本月3日去信美國能源部，提到台山核電站有「即時輻射威脅」（imminent radiological threat），並要求華府提供技術支援。報道亦引述消息來源指，華府評估情況後認為核電站未處於「危機水平」（The facility is not yet at a "crisis level"）。

報道提到，《CNN》取得法馬通兩度去信美國能源部的信件，相關信件分別在本月3日及8日發出。信中提到台山核電廠有放射性物質外洩，又提到中國安全部門為避免關閉台山核電站，提高了輻射檢測的可接受限值。公司在信中要求華府技術支援，以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的「緊急安全問題」。

報道中亦提到，美國國家安全委員會過去一周就事件召開多次會議，並引消息人士指台山核電廠的情況並未達到「危機水平」（crisis level），又稱華府已與法國政府及其能源部專家，以及中國政府進行接觸。報道續指，美國雖可允許向法馬通提供技術援助，但是否需要完全關閉工廠則由中國決定。

台山核電廠今日下午回應事件，指現時台山核電站1號機組已進入第二個燃料循環,目前處於滿功率運行狀態。台山核電站2號機組已按計劃完成大修，已於本月10日完成，強調在安全、質量等指標達至既定目標。

核電廠亦表示，按連續監測環境數據顯示，現時台山核電站及周邊環境指標正常。

TOPick記者已向保安局及環保署就事件進行查詢。

台山核電站由中國廣核集團興建，位於台山市赤溪鎮腰古村，面向南中國海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

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記者：曾卓鋒

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