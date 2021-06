【核輻射威脅】CNN爆台山核電廠有「即時輻射威脅」　核電廠回應指環境指標正常

▲ 外媒《CNN》今日(13日)獨家披露台山核電廠懷疑洩漏放射物質。(資料圖片)

台山核電廠懷疑洩漏放射物質。外媒《CNN》今日(13日)獨家披露,營運中國廣東台山核電站的法國核反應堆公司法馬通(Framatome)曾於本月3日去信美國能源部,提到台山核電站有「即時輻射威脅」(imminent radiological threat),並要求華府提供技術支援。報道亦引述消息來源指,華府評估情況後認為核電站未處於「危機水平」(The facility is not yet at a "crisis level")。

報道提到,《CNN》取得法馬通兩度去信美國能源部的信件,相關信件分別在本月3日及8日發出。信中提到台山核電廠有放射性物質外洩,又提到中國安全部門為避免關閉台山核電站,提高了輻射檢測的可接受限值。公司在信中要求華府技術支援,以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的「緊急安全問題」。

報道中亦提到,美國國家安全委員會過去一周就事件召開多次會議,並引消息人士指台山核電廠的情況並未達到「危機水平」(crisis level),又稱華府已與法國政府及其能源部專家,以及中國政府進行接觸。報道續指,美國雖可允許向法馬通提供技術援助,但是否需要完全關閉工廠則由中國決定。

台山核電廠今日下午回應事件,指現時 台山核電站1號機組已進入第二個燃料循環,目前處於滿功率運行狀態。台山核電站2號機組已按計劃完成大修,已於本月10日完成,強調在安全、質量等指標達至既定目標。

核電廠亦表示,按 連續監測環境數據顯示,現時台山核電站及周邊環境指標正常。

TOPick記者已向保安局及環保署就事件進行查詢。

台山核電站由中國廣核集團興建,位於台山市赤溪鎮腰古村,面向南中國海,距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

TOPick「親子最營食譜大賽」, 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎,立即參加:https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病,即看:https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

記者:曾卓鋒