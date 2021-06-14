【國安教育】教育局增設臨時副秘專責落實國安法　為期6個月無需每次向立法會申請

▲ 近月升任教育局副秘書長（特別職務）的陳慕顏（前排右），本月初與教育局常任秘書長李美嫦（前排左）到訪官校。（學校網頁圖片）

《港區國安法》實施近1年，國家安全教育亦陸續滲入學校，教育局4月起更增設為期6個月的「教育局副秘書長（特別職務）」，首項職責是落實國安法及相關事宜，由原任教育局首席助理秘書長陳慕顏升任。局方解釋，鑑於啟動及落實國安相關工作的重要性，故按制度開設該職位，由於此屬「有時限」首長級編外職位，可「因應需要」開設，無需每次向立法會申請。

教育局原有6名副秘書長，分別負責學校發展及行政、課程及質素保證等。據教育局網頁近月更新顯示，新設的副秘書長（特別職務）有3項主要職責，首項是「就落實香港國安法及相關事宜，統籌提升學校行政和管治的特別支援措施」，並負責「制訂官校發展的策略」及「檢視教育局教育專業人員的發展」。

教育局回覆表示，國家安全是頭等大事，《港區國安法》列明港府應當通過學校開展國家安全教育，而港府亦應採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理，「鑑於啟動及落實有關工作的重要性」， 教育局按既定嚴謹制度，開設「教育局副秘書長（特別職務）」一職，屬為期6個月的有時限首長級編外職位，由4月1日起至9月30日止，職位薪級為首長級薪級第3點，即月薪介乎20.9萬至22.8萬元。

局方續稱，按既定機制，6個月有時限首長級編外職位可「因應需要」，並以嚴謹程序開設，不需每次向立法會申請，若有「更長遠的需要」，將向立法會尋求支持。

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責任編輯：馮琪雅