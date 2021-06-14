【安享晚年】不忍83歲腦退化母住老人院　孝順仔帶媽媽環遊世界歡度晚年

▲ 愛爾蘭一名男子因不忍患腦退化症的母親入住老人院，決定放下工作，帶她環遊世界。

年邁父母需要子女的陪伴，愛爾蘭一名男子因不忍患腦退化症的母親入住老人院，決定放下工作，帶她環遊世界。母親在旅程中病情一度改善，可惜最終不敵病魔離世。兒子指母親從來不是負擔，很高興能夠陪伴媽媽安享晚年。

▲ Sean與母親環遊世界。（來源：Facebook＠ToCarryAnAngel）

帶媽媽環遊世界

據英國媒體《每日郵報》報道，當時77歲的愛爾蘭婦人Mary O’Niel在2013年患上阿茲海默症（Alzheimer’s Disease），家人原本打算送她進老人院，但遭44歲兒子Sean O’Sallaigh反對。Sean認為媽媽不會想在老人院終老，因此決定帶她環遊世界。

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母子倆的旅程在2018年開始，Sean帶媽媽到尼泊爾旅行，兩母子在湖邊散步，看着小朋友玩耍，有時到咖啡廳坐一下午，跟當地人聊天。他們亦參與傳統節日「五彩節」，互相投擲彩色粉末，慶祝春天到來。在尼泊爾遊歷兩個月後，他們前往意大利羅馬旅遊。Sean指媽媽認得羅馬，

因為我以前帶她來我的公寓，附近有她很喜歡的餐廳及小教堂。

旅途中病逝

隨後他們到了意大利山區避暑，又到過南非開普敦。Sean指在旅途中媽媽的病情一度好轉，能夠再次走路及說話，可是在2019年因胸部感染在南非去世。憶起與母親相處的時光，Sean感觸地表示媽媽有時誤叫他做「爸爸」，

我確實覺得自己像個父親。當她去世時，我感覺像失去了我的小女兒一樣。

能夠陪伴媽媽終老，Sean指自己感到非常開心。他坦言為了照顧母親，曾放棄自己的感情生活及工作，但他沒有後悔，「我從來不覺得她是個負擔。我沒有試着讓她想起我，只讓她在自己的世界慢慢退化。她有時會高興地擦桌子一小時，我們相視而笑」。Sean又憶起小時候家中環境不佳，但最終仍能捱過去，「都是因為我有一位了不起的母親」。

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責任編輯︰王明芳