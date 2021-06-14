【新冠疫苗】灣仔伊館預約接種人數持續不足　將提早於6月底停止營運

▲ 灣仔伊館預約接種人數持續不足，將提早於6月底停止營運。

本港現時有21間社區疫苗接種中心提供復必泰疫苗接種，港港府早前公布有關社區疫苗中心將運作至9月底，不過據了解由多個醫療組織透過香港創新醫療學會營辦的灣仔伊利沙伯體育館接種中心，疑因預約接種人數持續不足，於極大財政壓力下，提早於今個月底暫停運作。

灣仔伊利沙伯體育館接種中心由醫護誠信同行、香港醫務行政學院、香港牙醫學會、香港護士總工會及華員會護士分會則透過「香港創新醫療學會」營運，提供復必泰疫苗接種。

據醫護誠信同行向接種中心醫護發信提到，灣仔伊利沙伯體育館接種中心自投入服務以來，除首一星期外，及後預約接種人數持續不足，營運機構香港創新醫療學會於極大財政壓力下，提早與政府完約，有關疫苗中心將於6月30日後關閉。

TOPick正向公務員事務局查詢事件，至今未有回覆。

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記者：陳正怡