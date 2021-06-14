【5000元消費券】調查指8成人倡加碼至1萬元　65%長者無使用八達通以外電子平台

▲ 民主黨今日（14日）公布調查結果，指逾7成受訪者贊成政府「一次過派發」整筆消費券。（民主黨提供相片）

政府即將向市民派發5,000元電子消費券，民主黨調查發現，逾7成受訪者贊成政府「一次過派發」整筆消費券，8成人更要求將金額「加碼」至10,000元。此外，受訪六旬或以上長者，65%均無使用八達通以外的其他電子消費平台，該黨促請政府向長者發放現金以取代電子消費券。

民主黨於本月3至12日以語音問卷訪問985名市民，逾7成受訪者認為政府提供的5,000元消費券應「一次過派發」，民主黨深水埗區議員鄒穎恒指，結果反映絕大部份市民希望一次過領取消費券，不希望分期領取，相信市民不想花時間多次登記之餘，亦希望使用消費券時更具彈性，可選擇分開或一次過使用整筆款項。

同時，逾8成受訪者認為消費券金額，應由5,000元增加至10,000元；86%受訪者贊成政府將消費券計劃擴展至18歲以下人士。民主黨青年政策副發言人兼油尖旺區議員曾自鳴認為，政府在疫情肆虐期間只集中支援僱主，對普羅市民幫助有限，結果反映市民認為5,000元消費券非常不足夠，期望政府加強支援，包括「加碼」及派發現金。

調查亦發現，60歲以上受訪長者之中，除使用八達通外，65%均無使用其他電子消費平台，民主黨福利政策副發言人蘇逸恒批評，政府訂定計劃時，沒有考慮不少長者不善於使用電子科技，亦有些長者仍生活在貧窮線下，甚至連智能手機也沒有，促請政府向長者發放現金，以取代電子消費劵，方便長者領取及使用。

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責任編輯：馮琪雅