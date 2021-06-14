  • 29°C
香港時間 : 2021614日 (週一) 21:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】因應疫苗接種年齡擴大　灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定

社會 20:53 2021/06/14

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定。（經濟日報資料圖片）

本港現時有24間社區疫苗接種中心提供復必泰疫苗接種，港港府早前公布有關社區疫苗中心將運作至9月底，由多個醫療組織透過香港創新醫療學會營辦的灣仔伊利沙伯體育館接種中心，上月因預約接種人數持續不足，於極大財政壓力下，向政府提出提早於今個月底暫停運作。

不過醫護誠信同行主席林哲玄今日(14日)晚上透露，與香港創新醫療學會會長劉少懷商討後，因應疫苗擴大接種年齡以及市民轉趨積極，將繼續觀察人數，暫時取消結束決定。

林哲玄今日較早前證實接種中心將於6月底停止運作，又指該中心接種預約一直處於低位，單是6月首10天平均每日不足500人接種，不值得持續營運下去。詳情請見【下一頁

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】灣仔伊館預約接種人數持續不足　將提早於6月底停止營運
今日 17:54
【新冠疫苗】灣仔伊館預約接種人數持續不足　將提早於6月底停止營運
【新冠疫苗】梁子超指醫管局疫苗諮詢難解信心問題 倡政府說明不宜接種原則
今日 12:39
【新冠疫苗】梁子超指醫管局疫苗諮詢難解信心問題 倡政府說明不宜接種原則
【疫苗接種】聶德權：唯有接種疫苗可減青少年暑假外出感染風險　有父親以外出遊玩為由說服15歲女兒打針
今日 15:53
【疫苗接種】聶德權：唯有接種疫苗可減青少年暑假外出感染風險　有父親以外出遊玩為由說服15歲女兒打針

你可能感興趣

【新冠疫苗】灣仔伊館預約接種人數持續不足　將提早於6月底停止營運
今日 17:54
【新冠疫苗】灣仔伊館預約接種人數持續不足　將提早於6月底停止營運
【新冠疫苗】梁子超指醫管局疫苗諮詢難解信心問題 倡政府說明不宜接種原則
今日 12:39
【新冠疫苗】梁子超指醫管局疫苗諮詢難解信心問題 倡政府說明不宜接種原則
【疫苗接種】聶德權：唯有接種疫苗可減青少年暑假外出感染風險　有父親以外出遊玩為由說服15歲女兒打針
今日 15:53
【疫苗接種】聶德權：唯有接種疫苗可減青少年暑假外出感染風險　有父親以外出遊玩為由說服15歲女兒打針
經濟 疫苗 BioNTech 新冠肺炎疫情 灣仔

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶