【新冠疫苗】因應疫苗接種年齡擴大　灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定

▲ 灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定。（經濟日報資料圖片）

本港現時有24間社區疫苗接種中心提供復必泰疫苗接種，港港府早前公布有關社區疫苗中心將運作至9月底，由多個醫療組織透過香港創新醫療學會營辦的灣仔伊利沙伯體育館接種中心，上月因預約接種人數持續不足，於極大財政壓力下，向政府提出提早於今個月底暫停運作。

不過醫護誠信同行主席林哲玄今日(14日)晚上透露，與香港創新醫療學會會長劉少懷商討後，因應疫苗擴大接種年齡以及市民轉趨積極，將繼續觀察人數，暫時取消結束決定。

林哲玄今日較早前證實接種中心將於6月底停止運作，又指該中心接種預約一直處於低位，單是6月首10天平均每日不足500人接種，不值得持續營運下去。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡