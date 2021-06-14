【新冠疫苗】12至15歲青年可打針首天　單日增逾3萬人接種15人需送院

▲ 12至15歲青少年，今日起可打復必泰疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第109日，政府今（14日）公布，單日再多3.05萬人打針，當中8,000人打第一針科興、15,500打首針復必泰；另有2,000人打第二劑科興、5,100人打第二劑復必泰。至今累計約176.61萬人已接種第一針、約120.32萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破296萬。

此外，今共約22,500名市民於網上預約接種，其中16,400名市民約打復必泰、6,100名市民約打科興。

另外截至今日零時零分，過去24小時共有15宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，4人留院觀察，4人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：吳卓峰