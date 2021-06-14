陸頌雄做半日外賣仔賺不足最低工資　稱從來無用過外賣APP

▲ 陸頌雄試做「外賣仔」體驗行業辛酸。（陸頌雄facebook圖片）

市民近年都愛用食物外送平台叫外賣，疫情期間不少就業不足人士更紛紛入行賺外快。工聯會立法會議員陸頌雄就稱，日前試做了半日「外賣仔」，直言工作時薪「比最低工資更低」。

勞工界議員陸頌雄日前就親身試工，擔任FoodPanda的外賣「步兵」，用行路方式在其成長的地區屯門，接下送外賣工作，最後3小時送了三張單，只賺了約120多元。他指，開工到完成首宗交易送壽司外賣，用了約1小時，但只賺了34.12元，「簡直比最低工資更低」，其後更被外送平台指他有數宗外賣無接單，為作懲罰需要暫停其接單15分鐘。

工作期間天氣明顯暑熱，陸頌雄需要多次搭輕鐵來回各點，而即使步行範圍不算遠，但路程都需要10多分鐘。他回顧自己工作時指，只是當步兵，已多次在街上「差錯腳」差點跌倒，相信如果以單車或電單車外送風險更高。他又笑言，做外賣的工作真的不容易，要向其他外賣從業員致敬。

▲ 天時暑熱，陸頌雄呼籲大家多喝水。（影片截圖）

陸頌雄向鏡頭透露，自己從來無光顧食物外送平台，因認為食物被加錢「唔抵」，而且他曾接過從業者投訴工作期間受傷不獲賠，所以心中不自覺抵制。



陸頌雄提到，有關平台外送員沒有工傷、或勞工法例保障，認為政府應就有關工種福利及保障作出研究，同時就數碼平台營運立法建立發牌制度，讓從業員得享受應有的最低工資、工傷補償等保障，「（外送員）意外死亡只有十萬，完全傷殘暫時得五百元……平時工商假都有五分四人工，最低工資又完全沒保障，所以他們完全是走法律罅，是一種假自僱形態。」

