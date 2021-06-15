【港島東聯網總監】陸志聰見醫護摒棄己見專業工作感動最深　下月起退休前休假或考慮轉投私營

▲ 港島東聯網總監陸志聰11月1日正式退休，下月起展開退休前休假。（林宇翔攝）

港島東醫院聯網總監陸志聰執掌東區醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院，至今3年多經歷社運、新冠疫情，轉眼退休在即，下月起正式退休前休假。他受訪時形容過去10多個月抗疫猶如超級馬拉松，惟有見即使社運過後醫護持不同意見，抗疫時卻摒棄己見，專業抗疫令服務不受影響，對此感動至深。

行將退休談及未來動向，陸志聰坦言以香港為家不欲移民，又自覺沒條件加入政府，不諱言有私營醫療機構「招手」，形容可以考慮，但強調現仍專注聯網總監工作，退休的事及後再打算。

1986年畢業於中大醫學院的陸志聰，曾任伊利沙伯醫院精神科診所醫生及婦產科醫生，獲時任伊院婦產科顧問醫生黃棟材建議加入行政管理工作，先後任職醫管局總部、醫院行政總監及聯網總監，至2018年接替退休離任的劉楚釗，由港島西醫院聯網總監轉任港島東醫院聯網總監。

陸志聰執掌港島東醫院聯網時已3年有多，有一半時間都是抗疫中度過，03年沙士時任職廣華醫院的他回顧當時對沙士一無所知，不知是病毒引起，僅知此症傳播力高，不少同事受感染病歿，疫症時間雖短，卻難以忘記；相反新冠肺炎襲港至今已逾16個月，形容情況有如跑超級馬拉松。

他續提到，沙士時社交媒體不普及、意見領袖寥寥可數，即時新聞亦未有出現，當晚發生的事需到翌晨才會知道，惟10多年後疫症重臨的今天，任何時間都可有事情發生，意見領袖更多，情況亦較複雜：

作為聯網行政總監不可不理，更要快速處理，如任由一個不完整或錯誤的資訊，發酵持續10多小時，會有好大問題。

抗疫始前是社會運動之時，面對社會以至醫護間的撕裂，陸志聰形容醫護間一定存有不同意見、喜好及信仰，惟即使經歷社會事件，面對新冠肺炎疫情，卻見醫護相當專業地工作抗疫，即使持不同看法，亦將己見放開去專心抗疫，令服務不受影響：「這樣才是最好，亦最感動到我。」

不過問到社運過後醫生現離職移民潮，他直言不掌握聯網醫生具體離職數字，惟每當有同事離任都會理解當中原因，「「日日都有人離職，是否有增多，仍需看久一點」。他補充，醫生未退休便離職，需了解箇中原因，包括是否醫管局環境所致，形容是做行政管理的責任。

陸志聰下月起退休前休假，至11月1日正式退下行政管理職務，退休後動向至今未定，但肯定是以香港為家，堅稱不會移民。至於可會加入問責政府，他笑言不覺得自己有條件，惟私人醫療市場都可以考慮，又不諱言有私營醫療機構「招手」，但強調現仍任聯網總監，目前會專注聯網總監工作。

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記者：陳正怡