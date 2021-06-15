【港島東聯網總監】陸志聰坦言如可重選寧多做幾臨床始轉行政　寄語年輕醫生從醫勿忘初心

▲ 陸志聰2018年由港島西醫院聯網總監，調任港島東醫院聯網總監，至今已3年多，將於今年11月正式退休。（陳正怡攝）

作為中大醫學院首屆畢業生，陸志聰臨床從醫未夠5年，獲提拔擔任醫院行政管理工作，眨眼31年後的他坦言如可重新選擇，寧可多做臨床工作，至退休後亦可考慮重投前綫；惟時光未許倒流，行將退休的他寄語年輕醫生從醫不僅是份工作，遇有挫折時就算失望，都不能絕望，謹記勿忘初心。

陸志聰以中大醫學院首屆畢業生畢業，到過威爾斯醫院實習，又曾於伊利沙伯醫院任診所精神科醫生及婦產科醫生。正式展開行政管理工作，始於時任伊院婦產科顧問醫生黃棟材，覺得陸志聰適合作行政管理，就建議轉任醫院行政管理工作，那時從事臨床工作仍未夠5年，結果一做就直至退休。

他受訪時形容過去10多個月抗疫猶如超級馬拉松，惟有見即使社運過後醫護持不同意見，抗疫時卻摒棄己見，專業抗疫令服務不受影響，對此感動至深。詳情請見【下一頁】

陸志聰認為，臨床醫生一個、一個病人地醫治，惟行政管理改善制度，病人、醫護以至市民得益，受惠人數更多，「都是醫人，只是行政管理醫治的人數不同。」不過說到底，陸志聰仍是覺得任職臨床工作好開心，見識不同人與事，亦遇過不少悲劇。

他記得，那些年仍於油麻地診所任精神科醫生期間，曾為一名病人覆診，當時病人情況穩定，依舊向病人處方藥物，惟病人走出診症室，轉眼不足10分鐘時間，就從診所高處跳樓。他認為，從醫感受良多，想幫助更多病人及家屬，及後轉任到廣華醫院負責行政工作後，接觸病人及家屬增多，更了解到不同人與事，滿足感油然而生。

他接受退休前傳媒訪問時，問到「從醫」逾30年可有遺憾，他直言工作上常有不滿自己之處，「好多事想做，未做得夠好」，惟不會稱之為遺憾，認為「今日做不到就明天做」，永遠有空間可做得更好，不過如可重新選擇，寧可多做臨床工作10年或15年，或許至今天退休後亦可考慮重投前綫。

面對新一代年輕醫生，陸志聰形容從醫幸福，不是每份工作可每日幫助他人，寄語年輕醫生從醫不僅是一份工作，又以台灣偶像天團五月天的歌詞勉勵，即使人生有挫折、失敗，「就算失望，不能絕望」，不應放棄，亦要不忘初心，「記得病人需要我們」。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡