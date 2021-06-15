【疫苗接種】林鄭月娥樂見1億8千萬疫苗獎賞　鼓勵市民接種疫苗

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行政長官林鄭月娥今早（15日）出席行會前會見傳媒，她表示特區政府推出全城起動支持疫苗接種，每日接種疫苗的數字明顯上升，截至昨晚已接近300萬劑，當中170萬劑是復必泰，她表示累計已有1億8千萬的疫苗獎糞，強調接受疫苗是為了自己健康、公眾衞生，如果有疫苗獎賞激勵大家都是好事。

林鄭月娥指出，根據本港疫情，現時更加放下心頭大石，是否可以放寬防疫措施，檢疫安排是否可以根據抵港的人士的血清檢測，有足夠的抗體後，如果可以合乎公共衞生的要求，又不會令同事帶來不便。回港易及來港易原本在廣東推行，不過由於廣州出現個案，故此有關計劃需要暫緩，同時今日會聯絡廣東省當局，跟進台山核電廠事件。

另外，林鄭月娥又表示，認同中聯辦主任駱惠寧上周提到的3個啓發，包括有中國共產黨領導是中國特色社會主義制度的特徵，香港當然需要尊重，不要違反憲法，需要維護中國共產黨領導，唯有在中國共產黨領導下才能確保一國兩制貫徹落實。她指出香港回歸24年，仍有部分制度未完全落實憲法和基本法。去年施政報告中已經列舉部分政府會跟進的工作，包括落實國安法、完善選舉制度、就修訂國旗國徽進行本地立法等，若未來要推進一國兩制，特區政府要不斷努力完善相關制度和體制。林鄭月娥表示，希望社會從上周的中國共產黨與一國兩制論壇，感受到在中國共產黨領導下，香港保證落實一國兩制、保障香港繁榮穩定。

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記者：陳子謙