  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 10:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店住宿】康得思酒店 × 朗豪坊推療癒Staycation　朗豪坊化身日常療癒所體貼身心靈健康

休閒消費 10:18 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

香港康得思酒店聯乘朗豪坊推出最療癒Staycation「限定美食療癒假期」，將於6月16日下午6時快閃開售。（朗豪坊提供）

疫情下，身心靈健康最為重要，如何療癒自己的情緒？看一本書、畫一幅畫、吃一頓愜意的午餐、泡一杯花茶抑或是種一棵展示生命力的植物？統統都可以是療癒情緒的方法。香港康得思酒店聯乘朗豪坊推出最療癒Staycation，這個「限定美食療癒假期」包括住宿、早餐及午餐或晚餐之外，於7月4日或之前入住更可到朗豪坊4樓LANGHAM PLACE x WHOSMiNG Green Therapy日常療癒所，免費換領 DIY特調花茶及小物盆栽盲盒或卡片式便攜有機殺菌噴霧。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

優惠將於6月16日下午6時起快閃開賣至6月21日早上11時59分，入住期為6月17日至8月31日。

房價每晚由$1,099起，住宿套餐包括：

1.雙人客房住宿

2.The Place雙人自助早餐

3.Alibi- Wine Dine Be Social 雙人午餐或晚餐

4.保證提早於中午12時登記入住及延遲退房至下午4時^

5.DIY特調花茶及小物盆栽盲盒或卡片式便攜有機殺菌噴霧*（須於7月4日或之前入住並到朗豪坊4樓通天廣場換領）

於7月4日或之前入住香港康得思酒店更可到朗豪坊4樓LANGHAM PLACE x WHOSMiNG Green Therapy日常療癒所，免費換領 DIY特調花茶及小物盆栽盲盒或卡片式便攜有機殺菌噴霧。（朗豪坊提供）

香港康得思酒店 x 朗豪坊【限定美食療癒假期】

預訂日期：6月16日下午6時起至6月21日上午11時59分

入住日期：6月17日至8月31日*

^只限星期一至四高級客房之住宿（不適用於6月30日及7月1日）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

朗豪坊Green Therapy日常療癒所

而朗豪坊最近為商場的手機應用程式以及LP CLUB會員計劃換上全新形象，透過APP內的會員禮遇及優惠體貼各位Slashies，更於即日起至7月4日，在4樓開設「Green Therapy日常療癒所」，除了提供一系列獎賞換領，更設多個療癒拍照區，線上線下、由APP內到外全方位體貼大家的喜好。

這個「Green Therapy日常療癒所」特別找來台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG創作出四種喜好日常的插畫，包括 #美食日常、#樂活日常、#玩物日常 以及 #運動日常，助各位找尋你的--SLASH興趣，在療癒所內找到對應自己的療癒角落打卡，在社交平台宣告自己SLASH hobbies並找尋同好。

LANGHAM PLACE x WHOSMiNG Green Therapy日常療癒所

日期：即日起至7月4日

開放時間：下午1時至晚上8時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

編輯：葉翠華

相關文章

【歐國盃開鑼】尖沙咀Holiday Inn推出歐國盃超值住宿優惠　4人同行連加一及啤酒小食每晚$880
13:47 2021/06/11
【歐國盃開鑼】尖沙咀Holiday Inn推出歐國盃超值住宿優惠　4人同行連加一及啤酒小食每晚$880
【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
12:28 2021/06/11
【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
【暑假親子樂】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館+海洋兒童樂園登陸荃灣商場
12:08 2021/06/14
【暑假親子樂】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館+海洋兒童樂園登陸荃灣商場

你可能感興趣

【歐國盃開鑼】尖沙咀Holiday Inn推出歐國盃超值住宿優惠　4人同行連加一及啤酒小食每晚$880
13:47 2021/06/11
【歐國盃開鑼】尖沙咀Holiday Inn推出歐國盃超值住宿優惠　4人同行連加一及啤酒小食每晚$880
【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
12:28 2021/06/11
【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
【暑假親子樂】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館+海洋兒童樂園登陸荃灣商場
12:08 2021/06/14
【暑假親子樂】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館+海洋兒童樂園登陸荃灣商場
Local Tour Staycation 美食 商場 住宿 酒店 朗豪坊

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶