【消委會】4款止汗劑止汗效能不理想　消委會推介6款最高分止汗香體產品

▲ 消委會測試11款止汗劑及體香劑，惟樣本間的止汗表現卻甚為參差。（資料圖片）

踏入炎炎夏日，難免會大汗淋漓，不少人會使用止汗香體產品。消委會測試11款止汗劑及體香劑，惟樣本間的止汗表現卻甚為參差，其中2款於使用後，容易殘留印漬於衣物表面。

消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試11款止汗劑及體香劑，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑，以及2款普通噴霧裝體香劑，售價約由$20.9至$99.9。測試涵蓋止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，並檢視了各樣本的標籤資料。

4款減汗量未如理想

測試先量度20名女士使用各樣本3次後運動15分鐘的汗量，然後對比沒有使用樣本時所得的汗量。9款止汗劑樣本的止汗效能參差，近半（4款）止汗劑的減汗量未如理想，只評得1分至2分，包括「多芬」Original、「艾詩」止汗香體走珠露浪漫花香、「Fa」Whitening & Care Antiperspirant以及「Nivea」Black & White Invisible；其餘5款止汗劑則獲3分至5分。

2款用後衣物殘留印漬

消委會指，止汗及香體產品大多都聲稱可以除味，經測試發現全部樣本的除味效能不俗，於該項目獲4分至5分。至於止汗劑或體香劑可能會於衣物留下印漬，經測試後，整體表現最差的1款為「Nivea」Black & White Invisible，不論在棉質布料或聚酯布料上的印漬最為明顯；另1款「Fa」Whitening & Care Antiperspirant則殘留在棉質布料的印漬也較明顯。

消委會建議，消費者在選購止汗香體產品時，應注意不同品牌均有噴霧、滾珠裝、多種氣味、無味或針對容易過敏人士的型號供選購，惟止汗或遮蓋體味的效果，可能因人而異，加上選購時多數未有提供試用樣本，購買前宜細閱產品成分和標籤資料。

6款最高評分的止汗劑及體香劑：

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記者：陳子謙