【寄生蟲】酸菜魚僅淥數十秒就進食　男子左肝變「大膿球」長滿蟲卵

▲ 酸菜魚僅淥數十秒就進食，男子左肝變「大膿球」長滿蟲卵。

進食未煮熟的食物，隨時病從口入！內地一名55歲的男子早前出現食欲不振和輕度腹瀉等情況，後來更開始畏寒、發燒，到醫院求診後發現，左肝長滿肝吸蟲蟲卵，而他患病的原兇竟然是酸菜魚。

根據內地媒體報道，該名謝姓男事主早前因父親病故回到四川老家，早前出現食欲不振和乏力的情況，並伴隨輕度腹痛、腹瀉，起初他以為是心情鬱悶所致，直至4個月後，出現持續畏寒和發燒的症狀，才到醫院求診。

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經檢查後，醫生發現謝男的左肝變成一個大膿球，膿腫壁上長有很多腫瘤樣的結構。醫生為謝男進行穿刺引流手術，引出灰白色的膿液，但未有發現細菌、真菌、結核及惡性腫瘤的迹象。

其後醫生為他進行手術，將左半肝切除，切開肝臟後發現膿腫壁的腫瘤樣結構是「肉芽腫性炎性腫塊」，裡面爬滿燈泡狀的「華支睾吸蟲」蟲卵（又稱為肝吸蟲）。

事後謝男憶述，回老家時曾買過當地的魚做酸菜魚，為了追求鮮嫩的口感，魚片用熱水氽了幾十秒。而當地亦有生吃或半生吃魚片的習慣，當地人稱為「魚生」。

醫生表示，肝吸蟲繁殖力驚人，每次可產1400至2000個蟲卵，且可存活20至30年，如果置之不理，牠們不僅會在肝內安家，而且會蠶食肝臟。

肝吸蟲常見於淡水魚，例如鯉魚、草魚、鯿魚、鯽魚等等，一旦魚類被肝吸蟲感染，人類進食後亦會受感染。

中華肝吸蟲可致膽管癌

本港食物安全中心指出，在一般環境下飼養的淡水魚（例如鯇魚及大頭魚），除了致病菌外，還可能帶有寄生蟲，例如造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的「中華肝吸蟲」。

食安中心表示，人們進食受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管。囊狀幼蟲會在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵，蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播週期。

感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量中華肝吸蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌。

超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，例如鯇魚（草魚）及大頭（花鰱或鱅魚）。有報告指，個別流行地區的感染率偏高是由鯇魚所致。進食含有生、未經徹底煮熟、鹽漬、醃製或煙燻淡水魚的菜式可能會引致這種風土疾病。

中心提醒，酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。如用作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，雖特別注意淡水魚會否煮不熟。

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責任編輯：羅嘉欣