【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」

▲ 本港新冠肺炎疫情持續放緩。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日(15日)無新增感染源頭不明個案，本港連續第8天未有錄得本地感染個案。衞生防護中心及醫管局今日下午不設疫情記者會。

昨日(14日)亦僅增一宗確診個案，屬一名40歲印尼抵港女士，於機場經檢測後呈陽性，並檢出對L452R變種病毒株呈陽性。詳情請見【下一頁】

行政長官林鄭月娥今早（15日）出席行會前會見傳媒，她表示特區政府推出全城起動支持疫苗接種，每日接種疫苗的數字明顯上升，截至昨晚已接近300萬劑，當中170萬劑是復必泰，她表示累計已有1億8千萬的疫苗獎糞，強調接受疫苗是為了自己健康、公眾衞生，如果有疫苗獎賞激勵大家都是好事。詳情請見【下一頁】



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記者：陳正怡