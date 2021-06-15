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【刻薄設計】公屋裝修櫃後設「膠囊式工人房」　闊1米空間靠天窗通風須爬梯入房

親子 11:05 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

有公屋裝修的膠囊式工人房，惹來網民批評。

聘請外傭要提供合適的住宿地方，然而近日有網民在網上討論區，分享一個3至4人公屋單位的裝修示範，除了兩間睡房，客廳的牆身櫃後更間出一間「膠囊式隱藏工人房」，狹小的空間只夠放置一張床褥，相關設計引來熱議。

有網民在「連登討論區」發文，分享一個石陝尾邨的3至4人公屋單位裝修示範影片，標題以「膠囊式」、「隱藏工人房」、「簡約時尚」作招徠。整間屋都以白色和木色作主調，有兩間睡房、一個廁所和一個廚房。影片簡介中提及，裝修費約為19萬，強調香港寸金尺土，所以要用盡每一寸空間，

客人要求訂造一個工人房俾工人姐姐獨立空間，最後以櫃間出隱藏膠囊式工人房。

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單位其他設計：

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原來，這間所謂的「膠囊式隱藏工人房」，設於客廳牆身櫃後面，從影片可見，單位大門旁邊設有白色百葉氣門，打開氣門後，就是工人房，入面的空間狹小，目測只有1米闊、2米深，只夠放置一張床褥，後面有層架置物，並有小射燈照明。

影片中強調，「房」的左側有一個長方形的「透光透氣小天窗」，不過打開後只能望到客廳。由於這間工人房在櫃的上層，工人需要以下層的櫃充當樓梯爬上去。

 不少網民紛紛批評有關設計，認為對外傭非常刻薄，甚至形容「多啦A夢都入唔到去」、「呢個設計無人性」，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳 

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