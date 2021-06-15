【消委會】6款減醣飯煲醣量超傳統煲　千元「寶康達」反增1.7%醣

▲ 6款減醣飯碳水化合物量高，5款電飯煲減醣量明顯減幅最大45.3%。（資料圖片）

減醣電飯煲標榜煮出低醣米飯，惟消委會測試發現，有6款減醣飯煲的碳水化合物含量，比傳統電飯煲煮出來的米飯高0.6%至16.5%。消委會不建議消費者，特別是糖尿病患者單靠減醣電飯煲來控制病情，提醒消費者控制每餐的進食飯量，此舉能更直接和有效控制攝入量。

消委會測試11款減醣電飯煲樣本，4款為磁應減醣電飯煲及7款微型電腦減醣電飯煲，售價由738元至2,388元不等。當中2款僅具備「減醣模式」；其餘9款則兼備「減醣」和「正常」蒸煮模式。

傳統電飯煲「正常」模式煮出米飯的碳水化合物含量為32.7克。經測試發現，6款減醣電飯煲的碳水化合物含量，比傳統電飯煲煮出的米飯高出0.6%至16.5%不等，當中「金樂」GW-LC26超出最多；其次為「東芝」RC-10IRP及「寶康達」PCL160，均超出7%。

6款減醣電飯煲減醣不成：

「東芝」Toshib RC-10IRP

「大宇」 Daewo FB1

「金樂」GW-LC26

「寶康達」 Primada PCL16

「億世家」RCK20LS

「Vdada」MVW-0806 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

消委會亦比併減醣電飯煲「減醣」與「正常」模式的效能，發現「正常飯」的100克米的平均碳水化合物含量為36.6克，而「減醣飯」的平均碳水化合物含量則為32.2克，減幅為12%。當中5款減醣飯的碳水化合物含量減少較為明顯，減幅由10.1%至45.3%不等。不過，惟獨一款售$1,188的「寶康達」PCL160，其減醣飯的碳水化合物含量，更較正常米飯的高出1.7%。

消委會提醒，儘管不同電飯煲因煮飯模式、用水量和温度上略有差異，或會影響米飯的碳水化合物含量，但此測試結果說明減醣飯未必一定較一般米飯健康，消費者若因此掉以輕心，而增加進食分量，有可能攝入更多碳水化合物，對健康造成反效果 。

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記者：陳麗娜、陳子謙