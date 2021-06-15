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【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑

娛樂 11:14 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

向太對台灣防疫表現表示不滿。

在台灣出生的向太陳嵐，她的新抱郭碧婷也是台灣人。在去年7月，向太宣布郭碧婷有喜，而「升呢」做嫲嫲的她亦十分體貼，專程飛到台灣陪伴，更大手筆花1.6億港元在台北購豪宅贈郭碧婷，以獎勵新抱生B。

向太這位「廿四孝奶奶」亦一直待在台北弄孫為樂，可是近期台灣疫情大爆發，向太在昨日（6月14日）於微博發文，對台灣防疫工作表不滿，更稱「只能快點逃離」，並表示考慮回內地打疫苗。

【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】

向太一家。

向太計劃往內地打疫苗

向太在昨日於社交平台發文向大家祝賀端午節，然後續稱：「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」

她表示：「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機走去能打疫苗的地方了！可能是最寬容大度的祖國大陸！絕對不會是美國壞人的地方！」並附以三個哈哈emoji。

（取自微博）

向佐呼喚妻女到內地

此外，向太還附上一張網路圖片，上面寫道：「世界各國在拜託人民打疫苗，大陸在找誰還沒打疫苗，台灣在查誰偷打了疫苗。」

至於郭碧婷的丈夫向佐，在今年4月已往內地工作。他把媽媽陳嵐此發文轉發到自己的微博，並隔空對母親說：「快點把老婆女兒帶來媽，太想你們了！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

陳嵐 向華強 向佐 娛樂人物職業 演員 家庭關係 爸媽心聲 婆媳關係 台灣 疫情

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