【理大暴動】設計師藏波子索帶 暴動等罪罪成還押候判

▲ 涉首宗理大暴動案件，設計師被裁定暴動等兩罪罪成。（經濟日報資料圖片）

2019年11月理工大學衝突中，1名產品設計師於紅磡蕪湖街被捕，被搜出生理鹽水、索帶及波子等物品，他經審訊後今（15日）於區域法院被裁定暴動罪及管有適合作非法用途工具罪罪成。法官指不接納被告自辯證供，認為被告指稱不知道攜帶了涉案物品外出是不合理，而且被告戴了防禦裝備身處警方及示威者的對峙中，故裁定他罪成。案件押後至7月19日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告需還押。

法官今裁決指，不接納被告雷爍鏗（31歲）自辯證供，法官批評被告指被搜出的波子只是供其貓兒玩耍，索帶則是用作將鐵網繫在窗花以保護貓兒，說法牽強，而且被告將該些物品攜帶外出，又稱對藏有該些物品不知情是不合理。

法官又指，案發當晚在蕪湖街確實發生了暴動，被告身處其中因逃跑時失去平衡跌倒而被捕。從錄影片段所見，被告身處在示威者之中甚或是在較前方，他在被捕時亦帶備及穿戴防禦裝備，他顯然知悉及參與了該暴動。而且現場有鐵欄及路牌等被索帶綁起作路障，道路上亦有磚頭及波子阻礙警方前進，被告攜有上述物品顯然作非法用途。

被告面對的暴動及管有適合作非法用途工具兩罪指，被告於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

控方早前結案陳詞時指， 案中沒有直接證據證明被告有暴力行為，法庭可依靠被告衣著、有示威者裝備等環境證供作出推論。根據7.28中上環暴動一案，上訴庭已釐清「共同犯罪」的法律原則，故法庭就本案可以推論被告曾參與暴動。

被告於審訊間曾自辯稱，他是理大的舊生，案發當晚從新聞得知校長等人會到理大，故認為衝突有望於當晚化解，他因此希望親身到場見證。被告又稱前往佛光街及馬頭圍道交界途中，曾被群眾懷疑是便衣警，一度被要求搜袋及尾隨等，並感到不安。

被告續指走到蕪湖街時，用手機尋找進入理大的去路，期間突然聽到槍聲，群眾後退時將其手機撞跌，被告看見警方，隨即逃跑及被捕。

被告放庭上解釋，帶備生理鹽水等物品是為預防遇上催淚煙時使用，索帶是用作整修窗花，波子則是胞弟準備給予貓隻玩耍之用。

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記者：陳卓欣