【靚太安樂窩】夫婦轉做YouTuber被指月賺20萬　陳智燊宋熙年搬大屋300呎廚房+衣帽間+大鞋櫃曝光

▲ 陳智燊宋熙年轉做Youtuber收入大增，最近由細屋搬大屋！

藝人陳智燊（Jason）及宋熙年（Sarah）轉型做KOL後，收入愈來愈多。由於2個小朋友日漸長大，所需要更多活動空間。因此兩人決定搬屋，搬到租金差不多，但面積比舊居大兩成的新居。他們親自搬運，更拍下搬屋過程，開心分享他們的豪華新居。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

陳智燊與宋熙年最近忙於搬屋，他們在大搬之前，花了$200買板車，先親自搬運兩個兒子的物件。因為他們想先安頓好2個兒子Damin和Jamie的用品，他們的用品需要保持乾淨，讓他們早一點到新屋。到大搬的日子，便不會太影響到他們。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

廿四孝暖男爸爸Jason負責擔當搬運工人，而Sarah負責安排搬運流程及細節，笑言自己像「場務」。當安頓好兒子的物品後，才安排搬運公司搬Jason和Sarah的物品。

Jason及Sarah在兒子們睡覺後才開始搬運任務，他們把已包裹好的物品搬在板車上，再搬到私家車運送到新居，一共搬了兩輪。

一直幫忙錄影的Sarah見到Jason搬到「身水身汗」，也不禁大讚他，

好Ｍan呀！

大屋曝光

從片中所見，新居環境相當闊落，兩個兒子各有一間房，單位還包括主人房及客房，至少共有4間房。單位亦設有大型衣帽間及大鞋櫃，再加上300呎島型工作枱廚房，有充足的活動及收納空間。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對於大型衣帽間，Sarah特別興奮，她指生了Jamie後，把整間房的衣服都清走，把衣服塞到行李箱、膠筒、儲物櫃內，每次取衣服是一件很艱苦的事情。因為要搬開東西再找衣服，所以衣服都非常皺。

皺到似一棵菜！

現在有一個衣帽間可整齊擺放衣物，省下不少燙衫及找衣服的時間，

終於有自己的放衫位置！

而Jason雖然平日較少使用廚房，但他對廚房設計充滿期待。Sarah見到這300呎廚房，也興奮到「彈起」，表示日後會多在這廚房拍攝煮食影片。從影片所見，Jason由早搬運物品到晚上，凌晨2時還在清潔儲物櫃。雖然十分疲憊，但也是十分開心。

他們搬屋收拾了幾十箱物件，當中需要把搬到新居客廳的紅白藍膠袋的物件清出，再拿膠袋到舊居執拾。共花了一星期搬運，再用了一個月執屋，才完成這搬屋大工程！

同場加映：想了解更多豪宅裝修，即睇：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩