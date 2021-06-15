【消委會】20款濕貓糧礦物質含量不符國際標準　7款主食罐鐵質含量偏低或礙幼貓成長

▲ 消委會檢驗市面上22款貓罐頭。（消委會）

為讓愛貓攝取更多水分，不少貓奴都會餵「主子」食用濕糧。消委會測試市面上22款供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，發現9成，即20款的樣本礦物質含量，未能完全符合國際寵物食品組織對相關含量的建議。其中，7款主食罐被驗出鐵質含量較低，有機會造成缺鐵性貧血，令貓隻有心跳加 快、呼吸急促等徵狀。

消委會測試的22款樣本，包括12款全營養寵物食品（主食罐），產品普遍標有「complete and balanced（全面和均衡）」字眼，或說明符合美國飼料管理協會（AAFCO）就貓隻食品設定的營養標準要求；以及10款補充性寵物食品（副食罐）。各樣本的每罐／每袋售價由$7至$26，以每100克計則介乎約$8.7至$30.6。

消委會參考兩個寵物食品組織，即美國飼料管理協會（AAFCO）及歐洲FEDIAF的指引，以及美國國家研究委員會（NRC）就個別礦物質的含量建議，評估各樣本的礦物質含量是否符合相關建議的最低及或最高含量水平。22款濕糧樣本中，只有「Nature’s Variety Instinct」和「希爾思」2款的礦物質含量完全符合該3個組織的相關建議。

當中共有7款主食罐的鐵質含量較低，有4款同時不能符合AAFCO及FEDIAF的最低含量建議（即80mg/kg至107mg /kｇ）；3款則稍低於歐洲FEDIAF就低活躍程度成貓膳食建議的最低含量水平（即107mg/kg）名單如下：

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鐵質含量不符合AAFCO及FEDIAF建議：

ZIWI Peak 鮮肉貓罐頭 - 放養雞配方Chicken Recipe for Cats

汪喵星球 Fantastic 98% 無膠鮮肉主食罐-扁鱈雞肉餐 DOGCATSTAR Codfish & Chicken

Salican 森林罐吞拿魚（肉汁）Pet Food with Tuna in Gravy

脆樂芙 貓用主食罐：鯖魚、銀魚及海蝦thrive Complete Ocean Fish (for adult cats)

鐵質含量不符合FEDIAF建議：

K9 Feline Natural 無穀物主食貓罐頭 - 羊及三文魚 Lamb & King Salmon Feast

CANAGAN Fresh Chicken for Cats

WELLNESS 名廚精選手撕去骨雞肉拼火雞肉絲CORE Signature Selects Shredded Boneless Chicken & Turkey Entrée in Sauce

消委會表示，如果貓隻從飲食中攝取的鐵質長期不足，有機會造成缺鐵性貧血（iron deficiency anemia），令牠們顯得疲倦、心跳加快、呼吸急促，較容易受感染，會窒礙幼貓的成長。

另外，在供幼貓食用的主食罐樣本中，其中有４款檢出鋅含量介乎29.3mg/kg至71.0mg/kg（以乾物質為基礎計），同時未能符合美國AAFCO和歐洲FEDIAF建議的最低含量要求（75mg/kg至100mg/kg），包括：

K9 Feline Natural 無穀物主食貓罐頭 - 羊及三文魚 Lamb & King Salmon Feast

汪喵星球 Fantastic 98% 無膠鮮肉主食罐-扁鱈雞肉餐 DOGCATSTAR Codfish & Chicken

Salican 森林罐吞拿魚（肉汁）Pet Food with Tuna in Gravy

脆樂芙 貓用主食罐：鯖魚、銀魚及海蝦thrive Complete Ocean Fish (for adult cats)

而ZIWI Peak樣本的鋅含量則未能符合歐洲FEDIAF的相關建議。CANAGAN的鋅含量為則259mg/kg，超出歐洲FEDIAF的最高含量建議（227mg/kg）。

消委會提醒，鋅有助維持貓隻的免疫系統功能、神經反應，幫助傷口修復，如果幼貓的鋅攝取量不足，會減慢生長，亦可能造成皮膚問題，鋅缺乏症的早期症狀包括食慾和體重下降，傷口難以癒合。嚴重者或會出現毛髮脫落、腹瀉、免疫力受損，減慢生長，以及影響味覺和視力。

對貓隻而言，鈣和磷對維持強健的骨骼和牙齒十分重要，但消委會檢測發現，10款檢驗的副食貓罐頭，全部的鈣含量都偏低，若以乾物質為基礎計，鈣含量由0.02%至0.37%不等，低於兩個寵物食品組織所建議的最低含量水平。而主食罐頭中，脆樂芙和CANAGAN的鈣磷比例亦低於組織建議水平。

至於檢驗的10 款副食罐樣本中，除「偉嘉」SUPREME外，其餘樣本普遍都有8至9種礦物質含量高於或低於3個組織的含量建議水平或範圍。大部分樣本的鈣、鐵、銅、錳、鋅、碘等礦物質含量偏低，而且鈣磷比例低，消委會提醒主人切勿將這些副食罐產品當作主糧餵飼給家中貓隻，必須同時配合其他全營養寵物食品。

消委會呼籲消費者在餵飼濕糧予貓隻時，應注意以下事項，點擊圖片即睇：

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記者：黃悅晴