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【C AllStar演唱會】四子預告舞台騷肌　釗鋒擔心未能幫媽媽撲飛

娛樂 11:13 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

C AllStar將再開紅館騷。

C AllStar將於7月24及25日紅館舉行演唱會，優先訂票售罄，四子非常開心，同時卻因為飛債纏身好頭痛，梁釗峰更為此公開向媽媽道歉！

倒數尚有一個多月，C AllStar 第3次紅館開唱，因為首次四面台表演，心情特別興奮和緊張。上星期預訂票即開即爆，為他們打了一支強心針。

開心之餘，釗峰亦表示好頭痛：「優先訂票好快賣晒，陸陸續續好多朋友買不到都打電話訂飛，我有好多飛債呀！」吳崇銘（King） 安慰說：「其實還有公開發售，仍有機會買到。」釗峰呼籲：「不要問我有否內部飛，請在6月16號早上十點準時去售票網站撳F5啦！」他雙手合十可憐地向媽媽道歉：「媽媽，如果再要飛都要上網撳呀！」何建曦（Jase）祝願大家keyboard F5今次搶飛之戰後安好！」

6月16日公開發售。

陳健安（On 仔）認真地用手指檢查釗峰胸肌，說：「我幫大家Check吓質地，釗峰硬咗，做過甚麼？」
King篤完釗峰又篤On仔胸肌，再篤自己比較，然後一臉權威說：「釗峰又未夠On仔咁硬！」釗峰說：「我都沒他大。」Jase笑說：「釗峰被On仔撳完之後硬咗！」

四個大男孩為胸肌議論紛紛，原來他們為了配合今次演唱會服裝備戰，King說： 「大家練了那麼久，當然會有服裝可以Show到成果。今次無論台、燈、聲和服裝，都比以往演唱會更貴更靚，看海報都知，所以真的好抵睇。」對於全場劃一票價，他們向Fans大派定心丸：「劃一票價人人平等，個個都是靚位，放心，無論坐邊個位都有可觀性。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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組合 陳健安 梁釗峰 吳崇銘 何建曦 演唱會

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