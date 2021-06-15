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【周末好去處】小巴文化資料館登陸佐敦   1：1紅Van車頭打卡+親手製作小巴牌

休閒消費 11:51 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

小巴文化資料館登陸佐敦，1：1紅Van車頭自然是打卡位。

紅Van是香港運輸的icon，更承載了香港人獨有的回憶，尤其它的手寫小巴牌更成為一股新的文青風。手寫小巴牌師傅麥錦生最近更在佐敦開辦香港首個小巴文化資料館，內有1：1紅Van車頭，極為吸睛。

1:1 的小巴半截車身，遊人可上去感受司機開工的情況。

手寫小巴牌師傅麥錦生在工作坊開班授徒。(相片來源︰巧佳小巴用品fb)

作為手寫小巴牌師傅，麥師傅有開班授徒，亦有開小巴文化資料館的念頭，早前碰巧其工作坊樓下有空置舖位，故租下而成就小巴文化資料館的誕生。

書寫工作坊中還可親手製作小巴牌。(相片來源︰巧佳小巴用品fb)

館的打卡位定是1：1紅Van車頭，其基本設備通通還原，如舦盤、波棍、水撥、燈號及照明等，連散銀膠架都有，細緻度十足，大家也可坐上小巴司機位，體驗一下小巴司機的工作日常。

另外，也有舊報紙、舊相片、路牌等展示小巴歷史。資料館共有兩層，樓上則展示各式各樣的手寫小巴牌和不同款式的小巴牌鎖鑰扣，分別寫上不同字句，如「香港加油」、「前面有樂」以至一眾潮語，相當過癮。除了指定款式，更可以訂製手寫小巴牌。

小巴文化資料館還有小巴及街道的微縮模型。(相片來源︰巧佳小巴用品fb)

由於疫情關係，雖然資料館暫時只接受團體預約到訪，但於月中亦有小巴膠牌書寫工作坊和導賞，不妨留意一下。

小巴膠牌書寫工作坊 + 小巴文化資料館導賞
日期：6月19日
時間：2pm至4pm 
地點：巧佳小巴用品 - 油麻地炮台街39號
費用：每位 $350（包材料）
工作坊內容: 第一小時紅VAN歷史導賞及書法心得分享，第二小時學員自行制作。
*備註: 材料包括一塊尺寸15cmX23cm紅VAN膠片。工作坊提供紙筆墨及油漆

記者︰馮柏偉

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