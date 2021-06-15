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星級瑜珈導師 x 物理治療師 三招輕鬆預防及改善尿滲

特約 21:00 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

很多人錯以為尿滲只屬於高齡女性問題，有研究便發現，35歲以上的受訪女性中，高達三分一都曾經歷不同程度的尿滲情況，可見情況非常普遍。但各位不用擔心，只要了解和強化自己的身體，也能改善問題！有請星級瑜珈導師鍾麗淇（Margaret）以及專業物理治療師Chloe同大家探討尿滲成因與改善方法。

不少輕度尿滲者為年輕女性

尿滲成因亦非常多，常見的有以下幾種：
‧懷孕或便秘等令腹部內的壓力增加
‧自然或剖腹分娩、更年期誘發或婦科疾病影響
‧膀胱容量小或控制排尿的肌肉過度活躍，令排尿變得頻密
‧長期忍尿增加膀胱感染機會，讓膀胱變得敏感

Chloe表示，經常會收到有尿滲情況的女性求助，其中輕度尿滲者不少都是40歲以下。如果你在咳嗽、打噴嚏、大笑，又或搬動重物時感到尿液滲漏，便需要正視，從日常生活著手，做齊以下三招，便能改善問題。

第一招　注意日常飲食

Chloe建議大家少喝含咖啡因飲品，減少刺激膀胱，也不要因尿滲而減少喝水，因為這麼反而會刺激膀胱及增加感染機會。另外，進食水果、蔬菜和穀物等富纖維的食物，也可防止便秘導致腹部壓力增加，改善問題。

第二招　改善膀胱控制力

輕度及中度尿滲者，也可以透過鍛鍊控制尿液流動的肌肉，改善情況。今次就由星級瑜珈導師鍾麗淇Margaret和專業物理治療師Chloe，分別傳授凱格爾運動（Kegel exercise）和瑜珈動作，集中鍛鍊盆底肌肉。


瑜珈動作（椅式）：
1）站立並保持雙腿與髖關節同寬，雙手在胸前互碰手肘
2）吸氣時髖部向後推慢慢坐下至上圖高度，放鬆盆底肌
3）呼氣時收腹，髖部向前推慢伸直雙腿
4）重複三次以上動作


凱格爾運動：
1) 運動前先如廁清空膀胱
2) 躺下並屈曲雙腿，手放腹部，過程中避免腹部、大腿和臀部用力
3) 收縮盆底肌肉，像忍小便一樣，先收縮5秒，再放鬆5秒
4) 之後可嘗試快速收縮和放鬆盆底肌肉，重複5至10次，視乎肌肉耐力

第三招　舒爽墊擺脫尿滲尷尬

尿滲對日常生活造成不少影響和尷尬場面，市面上有不少產品針對這類問題，包括如衛生巾造型的尿滲墊。不過Chloe提醒大家，切勿以衛生巾代替尿滲墊：「衛生巾設計為吸收經血，吸水量不及針對尿滲的產品高，也沒有除臭功效。」

坊間的尿滲墊品牌之中，以去年新推出的Plenitud倍樂成人舒爽墊最全面貼心，除了4mm#極薄設計，減少日常束縛，其獨有的Dry-touch高分子吸收芯擁有護墊的3倍吸量與50倍乾爽*。產品還分別推出了19CM、23CM及35CM三款長度選擇，配合不同流量和尿滲程度使用者，令生活更輕鬆自在，以後朋友聚會大笑也不用提心吊膽了！
 

Plenitud倍樂成人舒爽墊有19CM、23CM及35CM三款長度選擇，適合不同尿滲情況女士使用。

Plenitud倍樂
產品資訊：www.plenitud.com.hk
購買地點：指定超市、藥房和網上商店（HKTVMall、萬寧、百佳、屈臣氏、惠康及士多）有售

# 指19CM及35CM舒爽墊
* 數據來自金佰利研發中心內部測試，比較倍樂舒爽墊及金佰利另一品牌女性衛生護墊


 （資料由客戶提供）

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