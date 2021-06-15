【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】

▲ 小丸子首飾期間限定店，由即日起至7月6日營業。（官方圖片）

櫻桃小丸子深受不少女生歡迎，而今個月正是小丸子的生日，周大福為慶祝小丸子生日月，特別推出小丸子首飾期間限定店，出售小丸子生日主題首飾，大家可以和小丸子一家人合照之外，更可免費玩夾公仔機，有機會贏取禮品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小丸子鐵粉注意，周大福為慶祝小丸子本月生日，由即日起至7月6日於將軍澳PopCorn 2期開設小丸子期間限定店，推出多款經典小丸子及小丸子同學造型飾品，還有小丸子生日主題首飾。而店內特設別開生面的首飾售賣機，客人只需幾個簡單步驟，不需1分鐘就可選購心儀產品，享受嶄新有趣的購物體驗。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

凡購買指定飾品即可獲贈小丸子書包造型首飾袋、花輪925銀襟針或小丸子925銀串飾。另外客人亦可憑珠寶售賣機購物積分換領主題禮品，包括小丸子化粧袋或環保袋、小丸子及花輪925銀耳環等。

快閃店以櫻花樹為設計主題，小丸子一家會在場歡迎大家，大家除了可以跟小丸子、爺爺、姐姐等合照打卡外，更可免費玩櫻花夾公仔機，有機會贏得小丸子口罩或購物優惠券，客人毋須購物也可參與遊戲。

櫻桃小丸子系列主題限定快閃店

活動期︰即日至7月6日

時間︰12:00-22:00

地址︰將軍澳PopCorn 2期1樓

記者︰梁靜詩