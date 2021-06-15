  • 29°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 12:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】

休閒消費 12:10 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

小丸子首飾期間限定店，由即日起至7月6日營業。（官方圖片）

櫻桃小丸子深受不少女生歡迎，而今個月正是小丸子的生日，周大福為慶祝小丸子生日月，特別推出小丸子首飾期間限定店，出售小丸子生日主題首飾，大家可以和小丸子一家人合照之外，更可免費玩夾公仔機，有機會贏取禮品。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

小丸子鐵粉注意，周大福為慶祝小丸子本月生日，由即日起至7月6日於將軍澳PopCorn 2期開設小丸子期間限定店，推出多款經典小丸子及小丸子同學造型飾品，還有小丸子生日主題首飾。而店內特設別開生面的首飾售賣機，客人只需幾個簡單步驟，不需1分鐘就可選購心儀產品，享受嶄新有趣的購物體驗。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

凡購買指定飾品即可獲贈小丸子書包造型首飾袋、花輪925銀襟針或小丸子925銀串飾。另外客人亦可憑珠寶售賣機購物積分換領主題禮品，包括小丸子化粧袋或環保袋、小丸子及花輪925銀耳環等。

快閃店以櫻花樹為設計主題，小丸子一家會在場歡迎大家，大家除了可以跟小丸子、爺爺、姐姐等合照打卡外，更可免費玩櫻花夾公仔機，有機會贏得小丸子口罩或購物優惠券，客人毋須購物也可參與遊戲。

櫻桃小丸子系列主題限定快閃店

活動期︰即日至7月6日

時間︰12:00-22:00

地址︰將軍澳PopCorn 2期1樓

記者︰梁靜詩

相關文章

【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
12:28 2021/06/11
【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
【周末好去處】太和廣場聯乘本地插畫師　26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位
12:13 2021/06/11
【周末好去處】太和廣場聯乘本地插畫師　26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位
【商場優惠】紅磡黃埔天地推出消費獎賞迎夏日　買滿$300送現金券最高享25%回贈
13:29 2021/06/11
【商場優惠】紅磡黃埔天地推出消費獎賞迎夏日　買滿$300送現金券最高享25%回贈

你可能感興趣

【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
12:28 2021/06/11
【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】
【周末好去處】太和廣場聯乘本地插畫師　26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位
12:13 2021/06/11
【周末好去處】太和廣場聯乘本地插畫師　26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位
【商場優惠】紅磡黃埔天地推出消費獎賞迎夏日　買滿$300送現金券最高享25%回贈
13:29 2021/06/11
【商場優惠】紅磡黃埔天地推出消費獎賞迎夏日　買滿$300送現金券最高享25%回贈
卡通精品 櫻桃小丸子 PopCorn 商場活動 商場 將軍澳 周大福 珠寶 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶