【死因有可疑】4件證物令游嘉欣成最大嫌疑犯　劉佩玥與校長有不可告人關係？

TVB全新綜藝節目《死因有可疑》具推理懸疑成份，首集揭開「序章-校園幽靈殺人事件」，由方力申演偵探，帶領劉佩玥、何廣沛、游嘉欣、張秀文，及郭子豪調查校長被殺案，而5人亦同為嫌疑人身份。

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▲ 方力申帶領劉佩玥、何廣沛、游嘉欣、張秀文，及郭子豪調查校長被殺案。（截圖）

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節目組自嘲製作費低

方力申，劉佩玥、何廣沛、游嘉欣、張秀文及郭子豪在遊戲開始前已了解既定角色及劇本，真正的兇手要在節目中誤導其他人。

眾人在昨晚《死因有可疑》第1集（6月14日）就先提供不在場證明，之後分作A組及B組到現場搜集證據，然後再把證物集合並推敲誰是真兇，藉此再推斷出角色間的關係及人物背景。

首集開始時，TVB彈出一幕嚴正聲明：「本節目內容純屬虛構，與真實世界無關，觀眾切勿模仿。由於節目製作人手太少，budget太低，所以有極多漏洞同穿崩位。又要勞煩各位網友瘋狂CAP圖恥笑，真係唔好意思。不便之處，敬請原諒。」戴定頭盔的自嘲內容抵死又搞笑。

在現場搜證的一Part中，6人搜出大量證物，眾人有時又連證物是否屬於自己都未搞得清，加上快速的剪接效果，觀眾就未必能完全掌握線索。

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游嘉欣變最大嫌疑犯？

不過，張秀文、何廣沛及郭子豪就已為自己的嫌疑及證物解畫。另一邊廂，游嘉欣、劉佩玥與校長的合照被發現，三人似乎有師生以外的關係。再者校長死時緊握一顆校服鈕扣，在場就有3名學生，當中包括游嘉欣。

而且，游嘉欣表明喜歡看恐怖小說，而在她坐位上發現的書本亦有「校園幽靈」4字，與校長電腦熒幕留下的便條「我回來報仇了 校園幽靈」似乎不謀而合。

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▲ 游嘉欣似乎相當有嫌疑。（截圖）

她亦是眾人當中最快講出「校園幽靈傳說」的嫌疑人，而且當年十優女生跳樓案的死者與游嘉欣的人物設定相同，令游嘉欣成兇手的嫌疑度大增。

但最後一位嫌疑人劉佩玥就未出聲，真正的兇手是誰仍有待之後劇情播出再分曉。

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