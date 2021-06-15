【瘦身秘訣】減磅按四大原則慎選肉類部位免致肥　營養師：選對烹調方法亦有助瘦身

▲ 營養師周詠苑指出，減肥吃肉，重點並非選牛還是魚、選豬還是雞，而是要留意每種肉類的部位，可以緊記四個原則。

「這個星期六，朋友們提議去吃西餐為我慶祝生日，我預先看過餐廳的餐牌，若我選三文魚是否合適？」Eva在手機上搜出餐牌的相片，並遞給我看，再說：「你說過牛扒之中，牛柳及西冷脂肪量較低，所以我也搞不清選牛扒還是魚扒較佳。」

我笑說：「既然這頓晚餐是為慶祝你的生日，我也可讓你放肆一點，選你自己所喜歡的呢！」

Eva說：「不！我特意決定在生日前進行減磅計劃，就是不想如往年一樣，每逢生日大肆吃喝後，體重至少暴升三至四磅；踏入30歲後，新陳代謝的確明顯下降，不像從前般容易瘦下來...…」

難得她沒要求要放「生日假」，還對減磅抱著一腔熱誠，我大表鼓勵：「好！今年的生日，目標不只要維持體重，還要多減兩、三磅！」Eva舉起姆指，做出加油的手勢，我們都不禁大笑起來。

再看餐牌上的選擇，我說：「其實選西冷牛扒也不錯！反而三文魚是煎的，脂肪較高。」

▲ 牛扒之中，級數愈高如美國頂級牛扒、澳洲和牛等，脂肪比例亦相對愈高。（iStock圖片）

Eva一副難以置信的樣子，說：「真的嗎？我的確想吃牛扒！」

我將手機遞回給她，指示她細閱餐牌上的內容，「其實重點並非選牛還是魚、選豬還是雞，而是要留意每種肉類的部位，可以緊記四個原則。」

選肉類部位四個原則：

1. 近骨部位如T-骨、豬鞍、羊架等，脂肪含量較高； 2. 牛扒之中，級數愈高如美國頂級牛扒、澳洲和牛等，脂肪比例亦相對愈高； 3. 牛柳、西冷的脂肪相比T-骨、肉眼較低； 4. 魚柳與魚扒比較，魚扒因包含魚腩部份，脂肪亦會較高。

Eva笑說：「其實減磅也可減省不少花費，上次我吃日本餐，你也提醒我三文魚腩及拖羅的脂肪量高，選三文魚及吞拿魚赤身則較佳。」

我再說：「選對肉類部位後，然後就再看看其烹調方法，不妨可參照餐牌上所寫的英文翻譯呢。」

▲ 近骨部位如T-骨、豬鞍、羊架等，脂肪含量較高。（iStock圖片）

選對烹調方法有助減磅

「你看這裡，西冷扒是「炭燒」(Char-grilled)，即在炭火上烤熟，肉類的油脂更會於燒烤過程中釋出；烤雞（Roast chicken）用烤爐烤熟，亦是低脂選擇之一；相反三文魚扒是用油煎熟（pan-fried），加上三文魚扒本身的脂肪量高；所以，結論是我會建議你選炭燒西冷或烤雞。」

Eva興奮地說：「從前常以為魚必屬健康之選，減磅瘦身應多吃魚，原來浪費了我不少配額（quota）呢！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）