【天網恢恢】命案逃犯裝聾作啞入住精神病院　1個破綻身份敗露揭潛逃16年

▲ 命案逃犯裝聾作啞入住精神病院，1個破綻身份敗露揭潛逃16年。

內地一名男子去年4月入住一間精神病院，一直未有說話，外人都以為他是聾啞人，但近日他忍不住與院友聊天，並透露自己身份，院友用紙筆記下他的名字交給醫生，意外揭發該男子為16年一宗命案的逃犯。

根據內地媒體報道，去年4月，該名男子在浙江省寧波市街頭乞討流浪，警方發現後將他帶回派出所，但男子不言不語，警方與他多次溝通無果，認為他可能是精神病人或聾啞人士，男子最終被送到精神病院。

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不過醫院負責人表示，院方在男子入院時已知道他並非精神病人，但對方不肯開口說話，無法確定他是否聾啞人士，故暫時將他收留。

直至近日，男子突然與院友聊天，透露自己是湖南人，並說出自己和家人的名字。而該名院友原來是一位間歇性精神病患者，他用紙筆記下男子的姓名並告訴醫生，警方得知事件後展開調查，懷疑他可能與16年一宗命案有關，透過裝聾作啞逃避追捕，於是傳喚他到派出所。

男子最終承認自己在2005年8月與鐵路工程包工頭發生矛盾，殺死對方後逃去。2012年，他曾被警方拘留，但由於無法查清身份而被釋放，其後一直在外流浪。

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責任編輯：羅嘉欣